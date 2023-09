SuperCali Festival: il cinema tra le pagine

A Vigevano torna il SuperCali Festival, dal 15 al 17 settembre il Castello Sforzesco ospiterà una tre giorni di eventi e panel dedicati all’incontro tra letteratura e arte cinematografica. La manifestazione culturale, nata dalla passione per la lettura e il cinema e dedicata all’adattamento dei libri per film e serie TV, porta anche quest’anno nella cittadina lombarda molti ospiti tra attori, scrittori e giornalisti di tutta eccellenza. Il festival, che con il suo nome omaggia la trasposizione cinematografica di Mary Poppins, vedrà tra i suoi protagonisti di quest’anno Alberto Crespi, Marta Ciccolari Micardi, Pierluca Mariti alias @piuttosto_che, Paolo Roversi, Ginny Chiara Viola e tanti altri.

“Sembra incredibile ma siamo già al quarto anno, un’idea nata in piena pandemia che si è concretizzata e ha preso piede con sempre più successo: SuperCali è un festival entusiasta che ogni anno raccoglie per tre giorni la gioia e il potere delle storie nelle sue varie forme.” ha detto la direttrice artistica Ludovica Giuliani – “Il prossimo ottobre Disney festeggerà il suo 100esimo anniversario e SuperCali, che a un adattamento Disney deve il suo nome e la sua ispirazione, celebra i fan e gli artisti che hanno dato vita ai suoi personaggi nel corso di questi 100 anni. Partiremo proprio da qui nella prima giornata con un Fight (Book) Club andando dentro i più noti adattamenti Disney per scoprire come le storie sono fatte per modificarsi e adattarsi ai diversi media e ai tempi. Da La bella addormentata nel bosco al nuovo La sirenetta con un pizzico di magia e di gioco!”

Ecco il SuperCali Festival

Si partirà dunque venerdì 15 settembre con il Fight (Book) Club, insieme alla direttrice Ludovica Giuliani sarà presente al festival l’autore tv Flavio Nuccitelli per entrare nel vivo della storia Disney e di come attraverso cartoni animati e film si siano declinati migliaia di classici. Ad interrompere i due, come nel classico di animazione Hercules, le cinque cantati del gruppo ArteMuse ispirato proprio alle irriverenti muse greche presenti nel film.

La giornata di sabato 16 si aprirà con una lectio magistralis sul genere giallo tenuta dallo scrittore Paolo Roversi che avrà come fulcro letteratura e sceneggiatura. L’appuntamento sarà organizzato in collaborazione con la Scuola Holden. Nel pomeriggio, invece, ci sposteremo negli States con la giornalista e scrittrice Marta Ciccolari Micaldi – meglio conosciuta sui social come La McMusa – che ci porterà con libri, film e serie TV nei luoghi dell’American Dream, conducendoci così nella cultura statunitense in tutta la sua complessità.

La mattina di domenica 17 settembre sarà dedicata alle stelle: l’astrologa pop più consultata dei magazine e del web, Ginny Chiara Viola – conosciuta sui social come @unaparolabuonapertutti -, dialogherà con uno dei librai più influenti d’Italia Andrea Geloni andando a vedere i riferimenti a satelliti e stelle tra libri e film. Nel pomeriggio con lo scrittore Alberto Crespi andremo alla scoperta di uno dei più grandi e iconici registi della storia del cinema: John Ford. Tra gli ospiti di questa edizione anche il comico e content creator Pierluca Mariti, conosciuto sui social con il nome @piuttosto_che, che porterà al festival la sua grande dose di ironia in dialogo con Paolo Armelli.

Le parole dei protagonisti

“Ogni anno si rinnova la magia: al pubblico già fedele di SuperCali si aggiungono nuovi spettatori, accrescendo così la nostra community, con visitatori dalla Valle D’Aosta alla Sicilia. Oltre agli ospiti che tornano, o che per la prima volta salgono sul palco di SuperCali, scoprendo così la città, piccolo gioiello italiano, come organizzatrici ci impegniamo ad accrescere le esperienze legate all’evento.” ha dichiarato Chiara Milesi, coordinatrice e curatrice del festival. “Ci legheremo dunque ancora di più alle offerte del territorio aprendo la collaborazione con una delle storiche realtà della nostra città: la Pasticceria Dante, che ha deciso di valorizzare l’esperienza del Festival attraverso un progetto speciale. Nasce così l’idea di Banks, un un temporary bar che ospiterà una serie di incontri che vedranno unite le tematiche del festival all’arte della pasticceria”

La storica realtà Dante ospiterà dunque il temporary bar Banks – dal nome della famiglia di Mary Poppins – dove si potranno degustare speciali aperitivi alla scoperta dell’offerta Off del Festival Supercali con reading e proposte culinarie legate ai temi delle tre giornate. Al via venerdì, alle ore 18, con un aperitivo cartoonesco, mentre la giornata del sabato si concentrerà sull’american food. Gli ultimi aperitivi, quelli della domenica, saranno invece dedicati agli anni ‘90.

Appuntamento dunque a Vigevano per una nuova ed entusiasmante edizione del SuperCali Festival.