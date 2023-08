Parole d’autore: una nuova rubrica podcast targata Fazi editore

Quale momento migliore dell’estate per dedicarsi all’ascolto di storie inedite e appassionanti? Ecco perché Fazi editore ha deciso di lanciare Parole d’autore, una nuova rubrica podcast.

Parole d’autore: nuova rubrica podcast

La voglia di essere trasportati in un altrove narrativo può essere soddisfatta non solo sfogliando le pagine di un libro, ma anche ascoltando un podcast, capace di saziare la nostra fame di storie ovunque: al mare, in montagna, al lago, in collina, a casa o in vacanza. Per questo, dopo Incipit d’autore, Fazi editore ha pensato di creare un’altra rubrica di Podcast: Parole d’autore, dedicata a temi, curiosità, approfondimenti d’attualità e non, che nascono dagli spunti forniti dai romanzi e che potete ascoltare dalla voce degli autori stessi.

Le prime puntate del podcast sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming digitale: Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music/Audible e Spreaker.

Incipit d’autore

Incipit d’autore è invece la prima rubrica lanciata da Fazi editore.

Ogni puntata è dedicata alla lettura delle prime pagine delle nostre pubblicazioni da parte degli autori stessi: Anna Dato, Franco Faggiani, Desy Icardi, Michele Navarra, Lily King sono soltanto alcuni dei nomi che potete trovare all’interno di questo format che verrà costantemente aggiornato. Lo spazio ideale per cogliere spunti di lettura, ispirazione e mantenersi aggiornati sulle nostre ultime uscite.