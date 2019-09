Italo Calvino: un volume con gli studi sul grande scrittore

La casa editrice Marsilio propone in libreria un bel volume di saggistica di Marina Paino su Italo Calvino, Il Barone e il Viaggiatore, un viaggio alla scoperta dell’universo del grande scrittore. All’interno approfondimenti sui suoi romanzi e le tematiche più importanti.

Il Barone e il Viaggiatore e altri studi su Italo Calvino, ecco un’anticipazione del volume di Marina Paino.

La spiccata vocazione di Italo Calvino per la riflessione rivolta al fenomeno letterario nella sua interezza e complessità ha senza dubbio indirizzato a posteriori l’accostamento alla sua opera, dando tendenzialmente luogo a un preponderante interesse critico per il Calvino che riflette sul narrare rispetto a quello per il Calvino che narra. Eppure a quest’ultimo vale la pena ritornare, per riscoprirne il gusto, la voglia, il piacere del racconto come spinta originaria da cui tutto prende avvio. In tal senso le pagine di questo libro trovano i propri fuochi di approfondimento nei romanzi più lunghi e fortunati dello scrittore, Il barone rampante e Se una notte d’inverno un viaggiatore, e puntano l’attenzione, attraverso letture mirate, sulla dimensione più propriamente “romanzesca” dell’autore, quella di narratore di storie accattivanti, assai spesso messa in ombra da approcci prevalentemente teorici alla sua scrittura.

Marina Paino insegna Letteratura italiana contemporanea presso l’Università di Catania, dove dirige attualmente il Dipartimento di Scienze Umanistiche. Si è occupata di autori rappresentativi della poesia e della narrativa italiana dell’ultimo secolo, secondo prospettive di tipo filologico, concordanziale, intertestuale. Tra i suoi volumi: L’ombra di Sheherazade. Suggestioni dalle Mille e una notte nel Novecento italiano (2004), Dicerie dell’autore. Temi e forme della scrittura di Bufalino (2005), La tentazione della leggerezza. Studio su Umberto Saba (2009), Signore e signorine di Guido Gozzano (2012), Il moto immobile. Nostoi, sonni e sogni nella letteratura siciliana del ’900 (2014), La stanza degli specchi. Esercizi di lettura sui romanzi di Bufalino (2015).