Compromesso con l’assassino – Un romanzo intimista dalle tinte noir

Dallo scorso giugno è in libreria Compromesso con l’assassino di M. Colajacomo, per Robin Edizioni. Un noir tutto da scoprire.

Il libro. Due voci narranti: da una parte quella di un veterinario oberato da una professione che lo assorbe fra difficoltà, gratificazioni e frustrazioni, dall’altra quella di un uomo accusato di aver ucciso e fatto scomparire il corpo della moglie. Nella ricerca della verità si delinea il profilo dei protagonisti, ciascuno con una propria opposta storia d’amore. Sono figure per molti aspetti antitetiche seppur accomunate dalla comune sofferenza che pervade l’esistenza. Emblematicamente il racconto è la metafora della scoperta e dell’incontro con l’alterità e di come, in un compromesso che si sviluppa dentro di noi, possano essere ritrovati motivi che danno senso alla vita.

L’autore. Mauro Colajacomo dirige una importante clinica veterinaria di Genova, sua città natale. Ha conseguito tre master universitari in cardiologia, diagnostica per immagini e medicina interna e si occupa a tempo pieno soprattutto di oncologia, chirurgia e ortopedia. Fin dagli studi classici, letteratura e filosofia sono le sue passioni mai sopite. Ora ecco Compromesso con l’assassino.