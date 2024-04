Dal 7 aprile al 21 aprile 2024, al Parco di Torre del Fiscale (Via dell’Acquedotto Felice 120, Roma) torna Selva, formati performativi nella natura urbana // teatro_danza_musica_circo contemporaneo //.

Selva è un progetto ideato e curato da Margine Operativo con la direzione artistica di Alessandra Ferraro e Pako Graziani. Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Selva: il progetto

SELVA è un nuovo progetto artistico multidisciplinare curato da Margine Operativo, sperimenta le relazioni tra le arti performative contemporanee e i paesaggi urbani naturali.

Si sviluppa in dialogo con la natura urbana proponendo spettacoli, performance e laboratori che interagiscono con lo straordinario paesaggio naturale e archeologico del Parco di Torre del Fiscale, in un’ottica green e sostenibile.

SELVA si articola in cinque giorni di eventi artistici e tre laboratori:

uno di danza nei paesaggi naturali, uno di narrazione, uno di movimento per l’infanzia.

SELVA propone durante le giornate di eventi artistici che si svolgono il 7,13,14, 20, 21 aprile:

_cinque spettacoli dedicati alle nuove generazioni di spettatori (i kids) che intrecciano diversi linguaggi artistici dal circo contemporaneo al teatro, dalla musica alle esperienze immersive e partecipative,

_ la presentazione di performance e formati performativi multidisciplinari che dialogano con la natura urbana

Tutte le attività proposte da SELVA sono GRATUITE

Gli artisti

Le COMPAGNIE e gl_ ARTIST_ coinvolti in SELVA sono:

CAMPSIRAGO RESIDENZA – ALESSANDRO D’ALESSANDRO – CIRCO PACCO –

GISELDA RANIERI / ALDES – NICOLA GALLI – MADAME REBINÉ –

MARGINE OPERATIVO – FABRIZIO PALLARA / TEATRO DELLE APPARIZIONI

SELVA vuole contribuire attraverso il suo programma a rafforzare la funzione sociale e culturale degli spazi pubblici verdi e dei parchi urbani e promuovere la cultura della sostenibilità.

SELVA nasce come ulteriore tappa del percorso del gruppo artistico Margine Operativo di riflessione e azione sulle possibili combinazioni ed espansioni tra le arti performative contemporanee ed i paesaggi urbani e naturali. Ricerca che Margine Operativo prosegue da anni con le proprie produzioni teatrali e video, con i progetti che cura e con il festival multidisciplinare Attraversamenti Multipli che dal 2001 si inserisce negli spazi pubblici della metropoli di Roma. SELVA è un prologo all’edizione 2024 del festival Attraversamenti Multipli che si svolgerà a giugno al Parco di Torre del Fiscale.