La rivolta araba, di Thomas Edward Lawrence

Si intitola La rivolta araba, ed è il volume di Thomas Edward Lawrence che la casa editrice Mattioli1885 porta in libreria dal 22 marzo. La rivolta araba è infatti il più antico manoscritto conservatosi del capolavoro di Lawrence, I sette pilastri della saggezza, appunto.

Si tratta della traduzione, del tutto inedita, della prima stesura del testo che poi diventerà un’opera mondialmente conosciuta e cioè I sette pilastri della saggezza di Thomas Edward Lawrence, pubblicato per il grande pubblico nel 1935.

La rivolta araba – Thomas Edward Lawrence

La rivolta araba è il più antico manoscritto conservatosi del capolavoro di Lawrence, I sette pilastri della saggezza. Questa stesura, conservata presso la biblioteca dell’Università del Texas, risale all’incirca al 1920. Lawrence aveva aiutato gli Arabi in un’impresa memorabile, culminata nella conquista di Damasco.

Deluso dalla diplomazia dei vincitori, Lawrence decise di scrivere un’epica che fosse, al tempo stesso, racconto di guerra, atto d’amore per un popolo e drammatica confessione del fallimento di un grande sogno. Cominciò quindi da questa prima stesura, scarna e succinta rispetto ai Sette pilastri, ma con la stessa capacità poetica e introspettiva che trascende gli eventi e diventa un’autobiografia epica.

L’autore

Thomas Edward Lawrence (1888-1935) nacque nel Galles e si formò a Oxford come archeologo specializzandosi nel Medio Oriente. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, venne arruolato come ufficiale nell’Arab Bureau. In breve, Lawrence divenne uno dei fondamentali condottieri dell’impresa che culminò con la presa di Damasco nel 1918 e con la caduta dell’Impero turco. Deluso dall’esito del dopoguerra, Lawrence si nascose nell’esercito utilizzando degli pseudonimi. Nel frattempo, scrisse I sette pilastri della saggezza che videro la luce nel 1926 in un’edizione limitata e, per il pubblico, solo nel 1935. In quello stesso anno, Lawrence era morto in seguito a un incidente in motocicletta.

