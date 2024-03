Dal 1° marzo scorso è in libreria per minimum fax il libro L’impatto dello streaming, di Eli Noam. Il volume è pubblicato da minimum fax con la traduzione di Livia Novello Paglianti.

SCOPRI TUTTE LE NOVITA’ IN LIBRERIA

L’obiettivo del libro è quello di comprendere i profondi cambiamenti tecnologici in corso in modo da essere pronti a confrontarsi con le grandi potenze mediali di una nuova era della televisione, un’epoca caratterizzata da una forte concentrazione di mercato, con un numero sempre più ristretto di attori globali che dominerà l’intero sistema. Con conseguenze sui contenuti e sui modi in cui li guardiamo.

Eli Noam – L’impatto dello streaming

Questo libro prende in esame la prossima generazione della tv, quella distribuita online. Con una rara capacità di lettura del mercato presente e futuro, Noam analizza uno per uno tutti gli elementi che caratterizzano le piattaforme digitali e le video cloud: la struttura tecnologica, i modelli di business, e poi l’impatto sulla produzione e sulla qualità dei contenuti, oltre che sui consumi e su tutta la società.

ACQUISTA IL LIBRO

Quali sono le forme e i modelli di questo nuovo contenuto? Che tipo di accelerazione culturale e sociale dobbiamo aspettarci? Quali sono le implicazioni politiche di questo rinnovato sistema mediale? Quali problemi emergono già all’orizzonte? Che tipo di potere economico si sta imponendo nelle industrie dei media di tutto il mondo? E come si può affrontare?

L’autore risponde a queste e altre domande con fatti e cifre, spaziando tra tecnologia, economia, studi sulla comunicazione, politica e diritto. Esamina le opzioni normative e raccomanda un approccio inedito per i media audiovisivi.

L’autore

Eli Noam insegna economia e finanza alla Columbia Business School e dirige il Columbia Institute for Tele-Information (CITI). Come studioso si occupa degli aspetti economici, gestionali e regolamentativi dei media e del mondo digitale, e degli assetti proprietari dei mezzi di comunicazione. Ha scritto e curato più di trenta volumi.

#Commissioniguadagnate