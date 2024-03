L’amore è solo un gioco: un libro di Sarah Adams

La casa editrice Sperling&Kupfer porta in libreria in questo periodo il libro L’amore è solo un gioco. The cheat sheet. Il volume, scritto da Sarah Adams, esce con la traduzione di Federica Merani.

Sarah Adams – L’amore è solo un gioco

Ciao, mi chiamo Bree Camden e sono perdutamente innamorata – così come metà dell’America, a giudicare dai tabloid e dalle numerose ragazze che frequenta – del mio migliore amico, Nathan Donelson, la leggenda del football americano. Lo so, il primo passo è dichiararmi, giusto?

Peccato non possa farlo, perché chiaramente Nathan mi vede solo come un’amica, e l’ultima cosa che voglio è rovinare le cose tra noi. Ma come faccio ad accontentarmi di una buona vecchia amicizia platonica, senza poter toccare l’uomo più sexy del mondo? Tutto stava andando a gonfie vele finché, dopo qualche tequila di troppo, non ho accidentalmente raccontato il mio dramma a un giornalista, e ora il mondo pensa che io e Nathan stiamo insieme. Oh, e non vi ho ancora detto che dobbiamo fingere di uscire fino al Super Bowl perché abbiamo firmato un contratto con… ops, dimenticavo, non posso dirlo a nessuno!

Il punto è che ora Nathan si comporta in modo molto… poco platonico, e io sto cercando di evitare che il mio corpo prenda fuoco ogni volta che mi tocca. Come farò a superare tre settimane di finti appuntamenti senza che nulla cambi tra noi? Ogni consiglio è ben accetto!

L’autrice

Sarah Adams è nata e cresciuta a Nashville, in Tennessee. Ama la sua famiglia, le giornate calde e far sorridere le persone. Ha sognato di essere una scrittrice sin da quando era una ragazza, ma alla fine ha scritto il suo primo romanzo mentre le sue figlie dormivano e non aveva più scuse per rimandarlo.

