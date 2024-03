Lize Spit con il libro Non ci sono

Lize Spit è l’autrice del libro Non ci sono, che la casa editrice edizioni e/o porta in libreria a marzo. La traduzione è di di Valentina Freschi ed Elisabetta Svaluto.

Dopo il successo internazionale di Si scioglie, tradotto in sedici paesi, Lize Spit si dimostra ancora una volta maestra della suspense. Il libro inizia come un thriller, ma si sviluppa come il racconto di una storia d’amore insieme magnifica e brutale.

Lize Spit – Non ci sono

Leo, una ragazza che vive a Bruxelles, ha una relazione con Simon da dieci anni. Fin dall’inizio la loro storia d’amore è segnata dal dolore: entrambi hanno perso le loro madri e il lutto a cui devono far fronte ha contribuito a rendere ancora più profondo il loro legame. Sono felici nel loro piccolo mondo: non hanno bisogno di nessuno eccetto che di se stessi e della loro gatta Daan.

Leo lavora in un negozio di abiti premaman – in attesa che la sua carriera di scrittrice decolli – insieme alla migliore amica Lotte. Simon lavora come graphic designer in un’agenzia d’avanguardia di Bruxelles. Una notte Simon torna a casa euforico dopo una serata fuori. Sfoggia un nuovo tatuaggio dietro l’orecchio.

La loro felicità s’incrina. Da quel momento in poi Simon si comporta in modo sempre più bizzarro. Come se nel suo corpo abitasse qualcuno che non è lui, qualcuno che diventa ogni giorno più pericoloso, qualcuno capace di rapire la figlioletta appena nata di Lotte.

Il repentino, inquietante mutamento di Simon si rivela essere il preludio di una crisi psicotica, causata da un disturbo bipolare. Lize Spit ritrae con successo il senso di oppressione, di alterazione e sfinimento che una vita condivisa con un compagno psicotico e paranoico porta con sé. Il lettore comprende il dolore di Leo, costretta a gestire così tante cose da finire per annullare se stessa. Eppure nemmeno il suo comportamento è del tutto innocente. Ed è così che Leo si trasforma a poco a poco in una narratrice inaffidabile…

L’autrice

Lize Spit è nata nel 1988 e vive a Bruxelles. Nel 2013 ha partecipato al prestigioso concorso letterario WriteNow!, vincendo sia il premio della giuria sia quello del pubblico. Il suo romanzo d’esordio, Si scioglie, ha ottenuto grande successo, è rapidamente diventato un bestseller in Olanda, ed è stato pubblicato in sedici paesi.

