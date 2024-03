Idaho Winter: un libro di Tony Burgess

Nel mese di febbraio 2024, la casa editrice minimum fax porta in libreria Idaho Winter, opera di Tony Burgess. la traduzione è di Sara Tuveri.

SCOPRI TUTTE LE NOVITA’ IN LIBRERIA

Idaho Winter è una fiaba sinistra che trascina dietro di sé il senso di impotenza dei racconti di Kafka illuminandoli con la metanarrazione postmoderna di John Barth, aggiungendo una catarsi personale, un riscatto del personaggio che, soggiogando il proprio autore, non risponde più ad alcuno schema e trascina ogni cosa nel suo furioso vortice di vendetta.

Idaho Winter – Tony Burgess

L’estate è finita, e per Idaho Winter inizia un altro anno scolastico. Sporco, scalzo e vestito di stracci, Idaho esce di casa e rivela il mondo che l’autore gli ha creato attorno: tutta la città prova un odio irrazionale e feroce nei suoi confronti, dai compagni di scuola che lo vogliono picchiare alla vigile che cerca di farlo investire da un’auto.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Idaho trova rifugio nei boschi, dove incontra la piccola Madison Beach, l’unica che lo considera un amico. I cittadini-inquisitori, convinti che Idaho abbia rapito Madison, gli sguinzagliano dietro un branco di cani che però sbranano proprio la ragazzina. È a questo punto che l’autore comincia ad avere qualche dubbio: la tortura che Idaho deve subire è immotivata, l’odio che tutti gli riservano è sterile e fine a se stesso. Forse, si dice, ha esagerato un po’, e decide di entrare nel racconto per sistemare le cose.

Quando Idaho si rende conto di essere il personaggio di una parodia malata di Harry Potter il cui malefico intento è quello di continuare a fargli del male, si appropria del mezzo creativo per mettere in atto la sua vendetta.

L’autore

Tony Burgess è nato a Toronto e vive con la moglie e i due figli a Stayner, Ontario. La sua casa, un edificio ottocentesco un tempo noto come Thistleway Residence, veniva usata per le cerimonie funebri e si dice sia infestata dagli spettri. Oltre a Idaho Winter, Burgess ha scritto due raccolte di racconti e una trilogia di romanzi di genere horror-distopico dal cui secondo titolo, Pontypool Changes Everything, ha tratto la sceneggiatura per il film omonimo.

#Commissioniguadagnate