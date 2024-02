E.T.A. Hoffmann con La principessa Brambilla

E.T.A. Hoffmann è l’autore del volume La principessa Brambilla, che la casa editrice L’Orma editore riporta in libreria in questo periodo. Nel libro è contenuto uno scritto di Charles Baudelaire.

Un vertice della fantasia romantica presentato in un’edizione illustrata e annotata, arricchita da uno scritto di Charles Baudelaire.

E.T.A. Hoffmann – La principessa Brambilla

Ambientato in una Roma immaginaria e monumentale, brulicante di vita e ubriaca di festa, La principessa Brambilla (1820) racconta l’amore tra l’attore Giglio e la sarta Giacinta. In una girandola di equivoci e travestimenti gli umili protagonisti si trasformano in sfarzosi principi e si lanciano in furiosi duelli, pazze danze e teneri corteggiamenti fino a un brioso lieto fine.

Ispirandosi al grande incisore francese Jacques Callot e giocando con le maschere della Commedia dell’arte, E.T.A. Hoffmann riflette sulle dualità dell’animo umano, discetta sull’«influsso di un piatto di maccheroni sull’amore» ed evoca con rara maestria il folle spirito del Carnevale.

L’autore

Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, scrittore, musicista, disegnatore e giurista, nasce a Königsberg il 24 gennaio 1776. In onore di Mozart, nel 1813 cambia il terzo nome in Amadeus, cominciando a firmarsi E.T.A. Hoffmann. Dedicatosi dapprima alla carriera di compositore e di direttore d’orchestra, esordì tardivamente come narratore, dando vita in pochi anni a un’opera fluviale e originalissima. Morì a Berlino il 25 giugno 1822.

Tra i principali esponenti del Romanticismo tedesco, è uno dei padri fondatori della letteratura fantastica moderna, punto di riferimento per autori quali Poe, Dostoevskij, Baudelaire e Gogol’. Dalla musica di Schumann e Čajkovskij al fumetto contemporaneo, passando per il cinema espressionista, la sua creatività ha contribuito a plasmare l’immaginario degli ultimi due secoli.

All’opera omnia di Hoffmann L’orma editore ha dedicato la collana «Hoffmanniana», all’interno della quale sono usciti i seguenti volumi: Notturni, Gli elisir del diavolo, Fiabe, Il gatto Murr e i due tomi de I fratelli di Serapione.

