Josef: un libro di Monika Helfer

La casa editrice Keller ha recentemente portato in libreria il libro Helfer, di Monika Helfer. Il volume è uscito nella collana Vie.

SCOPRI TUTTE LE NOVITA’ IN LIBRERIA

Non c’è dubbio che il romanzo famigliare di Monika Helfer sia una delle pubblicazioni più toccanti e commoventi di questa stagione letteraria. Affascina sia dal punto di vista linguistico sia per il soggetto. L’autrice meriterebbe finalmente di ricevere il German Book Prize. MDR Kultur

Josef – Monika Helfer

Chi è Josef? Un padre, quello di Monika, un marito, quello di Grete, un figlio, quello illegittimo di un contadino del Lungau. Josef, il soldato con la gamba amputata, il direttore della casa vacanze per reduci di guerra, il misterioso asceta rinchiuso in un convento per curare il suo dolore.

ACQUISTA IL LIBRO

Monika Helfer ci porta attraverso la vita di questo padre assente, amante della letteratura e dei lunghi silenzi, con una narrazione delicata, quasi onirica scevra dell’eccessivo sentimentalismo che spesso ricopre i ricordi. Ripercorriamo così anche l’infanzia dell’autrice sullo Tschengla, la casa sovraffollata in cui si trova a vivere suo malgrado con le sorelle, la sua vita da adulta e scrittrice.

Josef è un resoconto esistenziale che rimane impresso nella memoria con la sua eco dolorosa ed è anche il ritratto di un’intera generazione, quella del dopoguerra, che poco ha raccontato ai propri figli.

L’autrice

La scrittrice austriaca Monika Helfer (1947) vive nella regione del Vorarlberg. Ha pubblicato romanzi, racconti e libri per bambini. Le sue opere hanno ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui il Robert-Musil-Stipendium, l’Österreichischen Würdigungspreis für Literatur, il Solothurner Literaturpreis e lo Johann- Peter-Hebel-Preis. Il romanzo I Moosbrugger ha vinto lo Schubart-Literaturpreis e il Premio assoluto ITAS, mentre Josef è stato candidato come finalista al German Book Prize.

#Commissioniguadagnate