Antiche storie riscritte, di Lu Xun

Si intitola Antiche storie riscritte ed è il volume di Lu Xun portato in libreria da Sellerio in queste settimane. Il libro esce a cura di Fiorenzo Lafirenza.

Dopo la pubblicazione di Grida ed Esitazione, Sellerio propone in una nuova traduzione curata da Fiorenzo Lafirenza Antiche storie riscritte, il terzo e ultimo volume dell’edizione completa dei racconti di Lu Xun, testi fondanti della letteratura cinese moderna.

Lu Xun – Antiche storie riscritte

La creazione, casuale, inconscia, dell’umanità da parte di una dea pigra. Vita domestica di un eroe «sposato con la Luna». Il salvatore dell’impero dal diluvio per dispetto alla moglie e dileggio alla ciarlataneria degli eruditi. I fratelli eremiti vittime della devozione zelante alla tradizione.

Alcune giornate dell’eccellente Laozi, filosofo anti-confuciano, alle prese con la vecchiaia e la banalità del mondo. Mozi, fautore di un pacifismo filantropico, si scontra con un discepolo di Confucio («ma se combattono anche cani e porci?»). Maestro Zhuangzi si imbatte in un teschio e comincia un farsesco dialogo sulla morte che svela di che stoffa è fatto.

Antiche storie riscritte, terzo volume che conclude la raccolta di tutti i racconti del padre della letteratura cinese moderna, attinge ai miti e alle leggende della vecchia Cina, ma li manipola, li distorce, li stravolge lambendo ampiamente il grottesco.

Compie, delle loro figure per millenni venerate, una terrestre genealogia, approfondendo in questo modo lo «smantellamento della morale confuciana» – scrive Fiorenzo Lafirenza nell’Introduzione – dominante nella storia, nel costume e nella ingiustizia sociale.

Usa, Lu Xun, i mezzi del «faceto», dell’«arguzia», dell’«astuzia», di cui i critici ufficiali lo accusavano e lui se ne faceva vanto come un sarcasmo in più contro la cultura di potere delle élite.

L’autore

Lu Xun (1881-1936) è stata la persona più influente nella cultura della Cina che usciva dall’era imperiale. Dopo Grida (2021) e Esitazione (2022), un prossimo terzo volume del ciclo di racconti completerà la riproposizione, in una nuova traduzione originale, della sua opera più celebre. Scrisse an che romanzi e saggi critici e di analisi sociale, un gran numero di prose in diversi campi.

