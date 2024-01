Premio Nazionale di Narrativa Neo Edizioni 2024. Anno Zero

Neo Edizioni è lieta di presentare il “Premio Nazionale di Narrativa Neo Edizioni 2024”, un’opportunità concreta per gli autori emergenti. Nell’anno della sua prima edizione, il concorso si apre a romanzi e raccolte di racconti inediti, offrendo uno spazio prezioso per dar voce ai nuovi talenti della narrativa italiana.

Ecco il nuovo Premio Nazionale di Narrativa Neo Edizioni

Il vincitore avrà l’opportunità di vedere la propria opera pubblicata dalla Neo Edizioni, casa editrice abruzzese arrivata al suo quindicesimo anno di attività. Oltre alla pubblicazione del proprio manoscritto, il vincitore sarà premiato con 1000 euro, intesi come anticipo sui diritti derivanti dalla futura vendita dell’opera.

Il concorso è aperto a tutti gli autori con opere inedite redatte in lingua italiana. La scadenza per partecipare è fissata al 30 maggio 2024. L’invito è rivolto a chiunque abbia una storia da raccontare, un mondo da condividere o emozioni da esplorare attraverso la scrittura.

Neo Edizioni garantisce un processo di valutazione aperto e professionale, con l’obiettivo di offrire a tutti i partecipanti un’equa possibilità di emergere.

Invia il tuo manoscritto inedito e partecipa al “Premio Nazionale di Narrativa Neo Edizioni 2024”. Per maggiori dettagli e informazioni, vai alla pagina ufficiale del concorso e consulta il bando: www.neoedizioni.it/neo/premio_letterario/

Il messaggio di Neo Edizioni

“Dicono che l’editoria italiana sia pavida. Che abbia paura di sporcarsi le mani con le opere coraggiose, sghembe e non convenzionali. Dicono che non ci siano lettori smaniosi di tuffarsi in qualcosa di ignoto. Qualcosa che anziché confortarli li sorprenda, che anziché soddisfare le loro aspettative gli faccia scoprire che ciò di cui hanno bisogno in realtà è tutt’altro.

La Neo Edizioni è nata per questo. Per dimostrare che si sbagliano. Per dimostrare che c’è spazio anche per questo. Fuori dai radar, dai soliti canali, ai margini: ma c’è.

Ecco perché la nostra sede è a Castel di Sangro, sull’Appennino abruzzese, lontano dai centri propulsivi della cultura italiana. Ecco perché è qui che ospiteremo il vincitore della prima edizione del Premio nazionale di narrativa Neo Edizioni per la serata finale.

E il vincitore sarà chi riuscirà a far vibrare le corde più profonde dello spirito della Neo.

Vogliamo tornare là dove siamo partiti, battere di nuovo quei sentieri obliqui e impervi, per confermare che ci sono ancora zone inesplorate da scoprire.

Vogliamo piangere, ridere, impressionarci di noi stessi, del mondo e della vita.

Vogliamo tornare all’anno zero”.