Si intitola Senna e Prost. La sfida infinita, ed è il volume di Umberto Zapelloni portato in libreria da 66thand2nd in questo periodo. Il libro esce nella collana Vite Inattese.

Si sono odiati e ostacolati, hanno suscitato polemiche e rancori, ma alla fine, quando Prost si è ritirato, Senna continuava a cercarlo perché senza quella rivalità si sentiva vuoto, tanto che l’ultima frase pronunciata via radio prima di morire a Imola è stata: «Alain mi manchi».

Umberto Zapelloni – Senna e Prost

Ayrton Senna e Alain Prost hanno portato in pista quello che è ancora oggi il duello più drammatico nella storia della Formula 1. Non si sono mai presi a pugni, ma si sono presi a «sportellate» con le loro auto, rischiando il tutto per tutto. Due campioni, ma soprattutto due uomini molto diversi per come interpretavano la vita e il loro sport.

La complessità di Ayrton contro la furbizia di Alain. La velocità assoluta del brasiliano contro i calcoli perfetti del francese. Qualcuno ha provato a metterli nella stessa squadra alla McLaren, ma ha dovuto lasciar perdere perché i due sono arrivati a non rivolgersi più la parola e a mancarsi di rispetto in gara e fuori.

Ma questa rivalità li ha spinti a superare i propri limiti. A tentare di dare sempre il meglio sia in corsa sia quando c’era da diventare abili politici per manipolare chi in quegli anni gestiva la Formula 1.

L’autore

Umberto Zapelloni già responsabile della redazione sportiva del «Corriere della Sera» e vicedirettore della «Gazzetta dello Sport», si occupava negli anni Ottanta e Novanta di Formula 1 per «il Giornale» di Montanelli e ha seguito gara dopo gara la sfida tra Prost e Senna. Oggi è responsabile degli inserti Sport e Mobilità del «Foglio», scrive ancora di Formula 1 sul «Giornale» ed è opinionista di Sky a Race Anatomy, oltre che curatore del blog www.topspeedblog.it

