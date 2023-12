Claudia Durastanti con Cleopatra va in prigione

La casa editrice minimum fax ha portato in libreria nel corso del 2023 Cleopatra va in prigione, romanzo di Claudia Durastanti. Un romanzo struggente, duro, pieno di colpi di scena, ambientato in una Roma molto più vasta e sconosciuta di ciò che si potrebbe immaginare.

Claudia Durastanti scatta una fotografia vivida e accorata della periferia urbana, il vero luogo dove in questi anni nascono le storie, e soprattutto racconta chi, nonostante le delusioni e i sogni infranti, continua a vivere e ad amare.

Claudia Durastanti – Cleopatra va in prigione

Ogni giovedì Caterina va a trovare Aurelio, il suo ragazzo, nel carcere di Rebibbia.

Sono entrambi figli dell’estrema periferia romana, e in passato hanno provato a costruire un sogno insieme: gestire un night club. Ma le cose sono andate diversamente dai loro progetti e Caterina, ex ballerina di danza classica, si è ritrovata a lavorare come spogliarellista proprio nel locale di Aurelio.

Adesso lui è in prigione, ed è convinto che lo abbiano incastrato. Come reagirebbe se sapesse che, una volta uscita di lì, la sua ragazza si infila tra le lenzuola del poliziotto che lo ha arrestato?

L’autrice

Claudia Durastanti è nata a Brooklyn e vive a Roma. È scrittrice, traduttrice e giornalista. Oltre a Cleopatra va in prigione ha pubblicato altri tre romanzi: Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra (Marsilio 2010, vincitore del Premio Mondello Giovani), A Chloe, per le ragioni sbagliate (Marsilio 2013) e La straniera (La nave di Teseo 2019, finalista al Premio Strega, tradotto in più di venti paesi). Cura una rubrica di musica su Internazionale.