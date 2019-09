Aimee Bender: ecco il suo nuovo romanzo

Altre due uscite stagionali per minimum fax: Rap di Cesare Alemanni e la nuova edizione di Un segno invisibile e mio di Aimee Bender. Ecco un’anticipazione.

Rap. Una storia, due Americhe di Cesare Alemanni

Nato a New York negli anni Settanta, il rap è il genere più popolare dell’epoca contemporanea. La sua influenza oggi si avverte ovunque e ben oltre le classifiche dei singoli più venduti: nella cultura pop e negli stili di vita urban, nella moda, nel linguaggio, nella politica e nell’arte.

Scavando nelle pieghe dei dischi più influenti e nelle biografie dei rapper più iconici – dai Public Enemy a Tupac, dagli Outkast a Kanye West, da Eminem a Kendrick Lamar – Rap racconta come una forma d’espressione nata per denunciare la marginalità a cui è condannata parte dell’America Nera sia diventata un fenomeno globale, uno dei segni distintivi del nostro presente.

Cesare Alemanni ripercorre quarant’anni di musica e società, racconta gli Stati Uniti tra sogni e disillusioni, rifuggendo da semplificazioni e letture di comodo.

Questo libro non offre solo un’accurata analisi musicale ma delinea anche una controstoria dell’America, dagli anni Settanta a oggi, in cui il rap è un filo rosso che tiene naturalmente insieme razzismo e rivolte, Malcolm X e Jay-Z, la trap e Black Lives Matter.