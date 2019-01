IoScrittore: al via le iscrizioni dell’edizione 2019

Si riaprono in questi giorni le porte di IoScrittore, il torneo letterario online gratuito promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol, che arriva alla nona edizione e che quest’anno ha superato i 2.200 partecipanti iscritti sul sito www.ioscrittore.it.

IoScrittore è un torneo letterario organizzato dagli editor di GeMS, il più grande gruppo editoriale indipendente italiano (Guanda, Longanesi, Garzanti, Bollati Boringhieri, Chiarelettere, Corbaccio, Nord, Ponte alle Grazie, Salani, TEA, Tre60). Un progetto di scouting editoriale che mette in contatto da più di otto anni aspiranti autori con professionisti dell’editoria sempre alla ricerca di storie da pubblicare e di nuove voci originali e affascinanti.

Come quella di Ilaria Tuti, scoperta da Longanesi durante l’edizione 2017, e che è stata l’esordiente più letta in Italia nel 2018. Con Fiori sopra l’inferno è stata ai vertici delle classifiche e ha venduto 60.000 copie in pochi mesi, i diritti di pubblicazione del romanzo sono stati venduti in più di 25 paesi e ne sono stati acquistati i diritti cinema e TV.

IoScrittore vuole essere una vera e propria palestra di scrittura. La sua formula inedita infatti, coinvolge attivamente i partecipanti, impegnati sia nella veste di scrittori che in quella di lettori, che valutano quindi le opere degli altri partecipanti e ricevono a loro volta utili giudizi ai quali attingere per migliorare la qualità e l’impianto della propria storia. Inoltre, chi si è ripresentato nel corso delle varie edizioni, ha visto migliorare sensibilmente il proprio punteggio, scalando la classifica degli scrittori e a volte arrivando ad aggiudicarsi la vittoria del torneo.

In questi giorni si aprono quindi le iscrizioni all’edizione 2019. Nella prima fase, tra tutti coloro che avranno caricato sulla piattaforma online l’incipit della propria opera saranno selezionati i 300 finalisti che potranno accedere alla seconda fase del torneo caricando l’intero testo.

IoScrittore premia ogni anno 10 opere con la pubblicazione in e-book e cartaceo on demand, e saranno distribuite in tutti i principali negozi online italiani e internazionali. Inoltre, almeno uno dei partecipanti al torneo verrà pubblicato in cartaceo da una delle case editrici del Gruppo editoriale Mauri Spagnol. Il motore di IoScrittore è sempre acceso e a poche settimane dall’annuncio dei vincitori del torneo per l’anno 2018, siamo già pronti ad accogliere i partecipanti a questa nuova edizione.