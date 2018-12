“Tropico dei perdenti”: il nuovo romanzo on the road di Roberto Parodi

Roberto Parodi è in libreria dal 6 dicembre con Tropico dei perdenti (TEA), un romanzo on the road sulle piste di chi fugge dal proprio destino, un libro che attraversa i deserti africani e racconta il dramma dei migranti con realismo, senza luoghi comuni e senza rinunciare all’ironia.

Scheggia è ancora sulla strada – in verità sulle piste del deserto africano –, e questa volta con una missione: aiutare Ashanti, la giovane infermiera del Mali che gli ha salvato la vita e che vuole rintracciare la sorella, perduta lungo le rotte dei migranti. Una vera odissea attende la coppia, un’avventura gonfia di pericoli e meraviglie, di moto distrutte e ricostruite, di paure e speranze, di violenza e solidarietà.

Tropico dei perdenti è un viaggio che offrirà a Scheggia l’occasione per dare un senso alla sua inquietudine, alla perenne sensazione di fallimento, e per trovare un significato più grande al suo eterno vagabondare. Roberto Parodi affronta uno dei temi più delicati e drammatici di oggi, e lo fa senza perdere la leggerezza, e l’ironia del suo eroe, e mantenendo sempre il punto di vista più giusto: quello delle persone.