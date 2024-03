Il mio idolo in fiamme, di Usami Rin

Usami Rin è l’autrice del libro Il mio idolo in fiamme, che la casa editrice e/o pubblica nel mese di marzo. Il volume esce con la traduzione di Gianluca Coci.

Vincitore del Premio Akutagawa 2021, il più importante premio giapponese. Un successo da 500.000 copie. Venduto in 15 paesi. La dedizione di Akari la consuma. Ha una sola passione nella vita: Masaki Ueno, uno dei cinque membri del gruppo pop giapponese Maza Maza. Quando si diffonde la voce che Masaki ha aggredito una fan, il mondo di Akari crolla.

Usami Rin – Il mio idolo in fiamme

Akari, sedici anni, sta attraversando un periodo difficile. Non trae beneficio da nessun tipo di relazione con gli altri, né in famiglia né a scuola, e sembra anche avere qualche difficoltà d’apprendimento. Ma è una fan provetta: segue e cataloga ossessivamente ogni cosa che riguardi il suo idolo, Masaki.

Il romanzo si apre con un diverbio tra Masaki e una fan: Masaki perde le staffe e, travolto da un’ondata di critiche da parte del pubblico, è costretto a ritirarsi. Akari è persa. Non ha idea di come riprendere in mano la sua vita. Amava parlare di Masaki come di una sorta di “colonna”: il suo intero mondo ruota attorno a lui.

Così, quando la “colonna” scompare, Akari cade preda della disperazione. Prova a scoprire dove abita Masaki ma non fa che sprofondare ancora di più nella tristezza. Così inizia a rimettere in ordine la sua stanza, ridotta a luogo di solitudine e di caos. È un inizio. Per un po’ riuscirà a malapena ad alzarsi da terra, ma a poco a poco Akari saprà muovere i primi passi per costruirsi una nuova vita…

L’autrice

Usami Rin, nata nel 1999, è una scrittrice giapponese. A vent’anni, ancora studentessa universitaria, debutta con il romanzo Addio mamma (Atmosphere Libri), che le vale prima il Premio Bungei e poi il prestigioso premio Mishima: è la più giovane scrittrice a riceverlo. Dopo aver affrontato il tema del difficile rapporto madre-figlia, torna nuovamente a trattare le problematiche di una giovane studentessa nel suo secondo romanzo Il mio idolo in fiamme per il quale viene insignita del Premio Akutagawa.

