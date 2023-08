The Plot Holes, di Sean Gordon Murphy

Diversi personaggi di fantasia reclutati da vari generi letterari, dall’horror alla fantascienza, dal fantasy al manga: sono questi i Plot Holes, il loro compito è quello di correggere il corso delle opere letterarie in difficoltà. Esplicito sin dal titolo, THE PLOT HOLES, in arrivo il prossimo 27 settembre sotto l’etichetta Astra di Star Comics, è la nuova intrigante opera metanarrativa di Sean Gordon Murphy, uno dei grandi autori attualmente in circolazione, sceneggiatore – tra gli altri – di Batman: Cavaliere Bianco.

The Plot Holes – Sean Gordon Murphy

THE PLOT HOLES è “una storia di barbari, il racconto di un assassinio d’epoca vittoriana e una strip comica” ha dichiarato Murphy. Una squadra di guerrieri provenienti dal mondo della fantasia, strappati agli universi di serie mai concluse e opere inedite, viaggia attraverso le pagine di altri albi a fumetti usando abilità uniche per salvare le trame e impedire che vengano distrutte.

La nuova recluta si chiama Cliff, è un fumettista che ha appena capito di vivere in un mondo irreale. Surclassato dagli altri membri, Cliff vuole dimostrare il suo valore alla squadra combattendo per salvare quanti più libri possibile e fermare Surge, ex membro dei Plot Holes, diventato un ladro che minaccia di distruggere la matrice digitale che li contiene e i database delle biblioteche digitali di tutto il mondo.

THE PLOT HOLES è una storia che attraversa dozzine di generi, con personaggi diversissimi studiati in ogni particolare, in cui l’autore ha realizzato una squadra di protagonisti talmente varia da rendere quest’opera letteralmente una storia per tutti.

Sean Gordon Murphy consegna ai lettori un volume avventuroso capace di porre una domanda che nessun fumetto ha mai fatto prima: qual è il confine tra reale e fantasia? Se Cliff sa di non essere reale, allora perché combatte senza sosta per sopravvivere?

Il volume sarà proposto anche in una prestigiosa collector’s edition: un’edizione di grande formato, con approfondimenti e dietro le quinte fatti da inediti disegni preparatori dell’opera.

L’autore

SEAN GORDON MURPHY – Sceneggiatore e disegnatore americano, è noto in particolare per il suo lavoro in DC. Per la casa editrice di Burbank ha firmato serie come Batman/Spaventapasseri: Anno Uno, Hellblazer: Città dei Demoni, per poi creare, come scrittore e artista principale, il fortunato universo di Batman: White Knight, in continua espansione. Come disegnatore, ha collaborato con autori del calibro di Grant Morrison, Scott Snyder, Mark Millar e Rick Remender e ha firmato serie quali Punk Rock Jesus e Tokyo Ghost.