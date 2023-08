Santo Piazzese e I delitti di via Medina-Sidonia

Uscito di recente in libreria per Sellerio il volume I delitti di via Medina-Sidona, di Santo Piazzese. Il libro esce nella collana Promemoria.

Uno dei romanzi più amati del catalogo Sellerio, tra gli esempi più riusciti di quello che Jean-Claude Izzo chiamava «noir mediterraneo».

I delitti di via Medina-Sidona – Santo Piazzese

Lorenzo La Marca, biologo di professione, detective per curiosità, vive in assoluta simbiosi con la sua città, Palermo, che attraversa, di via in vicolo in piazza, come un irresistibile flâneur. Colto, elegante e sensuale, ironico e sentimentale, un po’ siciliano di gattopardiana memoria un po’ Philip Marlowe, con questa sua prima indagine, apparsa nella «Memoria» nel 1996, ha conquistato e incontrato nel tempo moltissimi lettori.

Nei giorni del pieno scirocco i giardini dell’Orto Botanico a Palermo sono insanguinati da un doppio omicidio. Tra le vittime un amico e ex collega ricercatore di La Marca. Impossibile non lasciare spazio all’intuito e non scontrarsi, ma scoprendosi amici, con il commissario Spotorno che segue il caso dei due delitti.

Un mistero radicato nella fitta rete di gelosie e colpe di un viziato ambiente universitario.

Sullo sfondo una città che non nasconde le sue contraddizioni, mosaico sfuggente, seduce o respinge, corre rapidissima o indugia immobile, mentre la mafia è un’ombra costante.

L’autore

Santo Piazzese, biologo, è nato a Palermo, dove vive e lavora. Con questa casa editrice ha pubblicato I delitti di via Medina-Sidonia (1996), La doppia vita di M. Laurent (1998) e Il soffio della valanga (2002), tutti raccolti anche nel volume della collana «Galleria» Trilogia di Palermo (2009), Blues di mezz’autunno (2013) e i racconti Sei casi per Lorenzo La Marca (2023).

Premio Lama e Trama 2011 alla Carriera.