Solo vera è l’estate – Francesco Pecoraro

Il ritorno in libreria di Francesco Pecoraro è una storia di gioventù e di crescita, di amore e di amicizia. Si intitola Solo vera è l’estate, ed è stato pubblicato a marzo scorso da Ponte alle Grazie.

Luglio 2001, i giorni del G8 di Genova. Tre ragazzi e una donna che tutti e tre desiderano. In quei giorni cambierà la storia e la loro esistenza.

La trama

Venti luglio 2001. Fra il litorale romano e il G8 di Genova, tre ragazzi di trent’anni e una donna che tutti e tre desiderano. È il giorno che ferma la storia, il giorno che cambia per sempre la loro esistenza e quella di tutti. È il 20 luglio 2001.

Tre amici poco più che trentenni sono in auto sulla via Pontina, diretti da Roma al litorale, dove li attende – si direbbe – una serata come tante, la festa di compleanno della cugina di uno di loro. Enzo, Giacomo e Filippo hanno in comune le origini – vengono tutti e tre dal Mamiani, il liceo più politicizzato della Capitale – e si affacciano su una vita adulta più complicata e stentata del previsto; li unisce anche l’ambigua amicizia con Biba, che questa sera non è con loro.

Lo stesso giorno, decine di migliaia di altri ragazzi si trovano invece più a nord, a Genova, dove si sta svolgendo il G8: la ferocia gratuita con cui vengono annientati i corpi e le idee dei manifestanti, produce e incarna assieme l’autentico crinale della nostra storia, ma anche un irreversibile punto di passaggio nella traiettoria esistenziale dei quattro protagonisti.

All’alba del 21 luglio, un’alba serena d’estate, niente sembra cambiato ma niente sarà più come prima, per nessuno di loro – e per nessuno di noi.

Solo vera è l’estate – La recensione

Solo vera è l’estate è stato selezionato al Premio Mondello 2023. Un libro “vero”, “sincero”, che parla sì delle storie di tre ragazzi e di una ragazza, ma che dice molto anche sulla nostra Italia, sui giorni tragici dell’estate del 2001, sugli eventi di Genova e del G8.

Francesco Pecoraro conferma una sua grande qualità: attraverso i suoi romanzi riesce sempre a leggere il presente, il reale, il quotidiano che ci circonda e che finisce per renderci protagonisti in qualche modo. Sia attraverso sentimenti come l’amicizia o l’amore, sia attraverso azioni in prima persona.

E viene da pensare che in mezzo ai protagonisti, nelle loro storie, nei loro pensieri, nei loro turbamenti, ci sia in fondo qualcosa dello scrittore. Ognuno di loro, in fondo, può essere un alter ego di Pecoraro.

Solo vera è l’estate, però, non è un libro sul G8. O meglio non solo. Gli eventi di Genova sono la cornice dentro cui si muovono i ragazzi, dentro cui non solo nascono ma si modificano irrimediabilmente i rapporti, l’avvinghiarsi di copri, di anime, di bestemmie, di sogni e disillusioni. Ogni personaggio è costruito sapientemente pensando alla crescita, a ciò che si lascia indietro, alla visione del mondo.

Francesco Pecoraro scrive un romanzo umano e politico, nel senso più “sociale” del termine. Perché si fa politica nelle strade, nei giorni andati, nei legami che ci definiscono, in ciò che cerchiamo di essere o di non essere dentro il turbine degli eventi.