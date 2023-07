POP ポップ: un libro di Matt Alt

POP ポップ è il titolo del libro di Matt Alt che add editore ha di recente portato in libreria. Un volume su come la cultura giapponese ha conquistato il mondo.

Intrigante e perspicace, POP ポップ ripercorre le storie di geni e artisti stravaganti che hanno fatto del Giappone una vera e propria factory delle fantasie del mondo.

Matt alt e la cultura giapponese

Karaoke e Walkman, Pac-Man e Pokémon, Tamagotchi ed emoji sono solo alcune delle novità made in Japan che hanno contribuito a portare la modernità nelle nostre vite. Tra gli anni Settanta e Ottanta il Giappone sembrava vivere in un futuro prossimo, grazie alle avanzate tecnologie di Sony e Toyota, e a manga e anime visionari.

Nel 1990 il crollo del mercato azionario inaugurò il Decennio perduto, rischiando di far precipitare il Paese nell’irrilevanza, ma il suo peso culturale, invece, non fece che aumentare. Hello Kitty, Nintendo, Dragon Ball Z sono stati più che semplici successi di marketing: confezionati ad arte, divertenti e pericolosamente kawaii hanno trasformato il mondo, innescando connessioni e isolamento, e diffondendo nuovi immaginari.

L’autore

MATT ALT è uno scrittore, traduttore e reporter che vive a Tokyo. È stato co-conduttore del popolare programma televisivo su NHK World Japanology Plus. Scrive regolarmente per «The New Yorker», «Wired», «Slate», «The Independent», «Newsweek Japan», «The Japan Times». è tra i fondatori di AltJapan Co.,Ltd., un’azienda specializzata nella traduzione in inglese di videogame, manga e altri prodotti di intrattenimento giapponesi.