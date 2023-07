Mai Jia: Il messaggio

Si intitola Il messaggio, ed è il nuovo libro di Mai Jia portato in libreria da Marsilio in queste settimane. La traduzione è di Fabio Zucchella.

Dopo aver lavorato a lungo nei servizi segreti cinesi, a fianco di agenti e criptoanalisti, Mai Jia trasferisce la sua profonda esperienza in una spy story ad alta tensione che, sullo sfondo di una delle grandi guerre della storia, assume il fascino di un rompicapo matematico.

Il messaggio – Mai Jia

Cina, 1941. Al culmine del conflitto sino-giapponese, la Repubblica di Nanchino sostenuta da Tokyo rafforza la lotta clandestina contro la resistenza. Una notte, quattro agenti dell’intelligence – due uomini e due donne –al servizio del governo fantoccio di Wang Jingwei come crittografi vengono scortati nella celebre Tenuta Qiu, due edifici isolati alle porte di Hangzhou.

Sono stati convocati dal quartier generale dell’esercito imperiale perché tra loro si nasconde una spia. Nome in codice: Fantasma. Jin, Wu, Li e Gu dovranno rimanere rinchiusi fino a quando il traditore non verrà smascherato.

Separare la verità dalle bugie, però, non è semplice: ognuna delle persone sospettate pone un limite a ciò che è disposta a rivelare, ognuna ha una storia da raccontare a sostegno della propria integrità. E ogni versione è in grado di rovesciare la precedente. Chi è colpevole, dunque? Chi innocente? Nessuno sa a cosa credere, ma la verità, sempre che sia realmente tale, ha il suo prezzo.

L’autore

Mai Jia (1964) vive non lontano da Hangzhou ed è considerato il fondatore del thriller cinese. Ha lavorato con i servizi segreti del suo paese e dagli anni di reclutamento ha attinto ispirazione per gran parte dei suoi personaggi. Solo in patria, dove ha vinto il prestigioso premio Mao Dun, è seguito da dieci milioni di lettori. Dai suoi romanzi sono stati tratti film e serie tv. Il fatale talento del signor Rong (Marsilio 2016), tradotto in trentatré lingue, è stato opzionato per il cinema da 20th Century Fox, mentre dal Messaggio è stato realizzato il film coreano Fantasma, con la regia di Lee Hae-young