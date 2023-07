Han Song e il suo Oceano rosso

Per la casa editrice add editore, ultimamente è uscito in libreria il volume Oceano rosso. Il nostro presente / Il nostro passato. Il libro è scritto da Han Song.

Per Simone Pieranni Han Song è uno degli scrittori di fantascienza più conosciuti e prolifici in Cina. Il suo stile e le sue trame, nonché la sua profonda analisi della società cinese, sono tra le più avvincenti del panorama sci-fi asiatico.

Han Song – Oceano rosso

Nelle profondità dell’oceano, Stellamarina nasce e cresce in un mondo brutale in cui l’umanità, organizzata per tribù, è regredita al punto di vivere al solo scopo di superare crisi ed emergenze, in continui cicli di estinzione, migrazione e rinascita.

La vita nell’oceano rosso è un’esperienza claustrofobica, piena di pericoli; le donne e il cibo sono mezzi di scambio, i rapporti fraterni soccombono al cannibalismo e l’unico motivo di speranza è una leggenda secondo cui esiste una Città Sottomarina, un luogo utopico sicuro e pacifico. Stellamarina decide di partire alla sua ricerca, in un viaggio costellato di insidie e solo dopo aver trovato dentro e fuori di sé le risposte che cercava, capirà che il suo destino è diventare Re.

L’autore

Han Song (韩松, 1965) è uno scrittore e giornalista cinese. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti letterari in Cina e ha vinto per sei volte il Chinese Galaxy Award. Insieme a Liu Cixin (autore del best seller Il problema dei tre corpi) e Wang Jinkang è uno dei tre maggiori esponenti della fantascienza cinese contemporanea. Le sue opere sono state tradotte e pubblicate negli Stati Uniti, in Giappone e a Taiwan. Oceano rosso è il suo primo romanzo tradotto in italiano.