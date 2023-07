Non farlo – Alex Roggero

Alex Roggero ha portato in libreria, nel corso del 2022, il romanzo Non farlo, edito da Ortica. Una storia rocambolesca che mette il protagonista di fronte a situazioni inaspettate.

Dinamico, divertente e spiazzante a volte, Non farlo è anche una sorta di mantra del personaggio principale, che riesce sempre a finire in situazioni pericolose.

La trama

Il romanzo breve di Alex Roggero racconta le vicende di un ragazzo che decide di viaggiare continuamente, e che nel farlo si vede coinvolto in situazioni a dir poco rocambolesche.

Con lui passiamo da una metropoli all’altra, viviamo insieme a lui di trucchi, furti e furbate che però solitamente portano ad un momento in cui è il pentimento il sentimento prevalente.

Il tutto fino all’incontro che cambierà la vita, e che porterà il protagonista all’interno di un intrigo mortale.

Non farlo – La recensione

Quello scritto da Alex Roggero è una sorta di raccolta di avventure on the road, nelle quali il protagonista è un ragazzo che ha deciso di passare la sua vita in giro per il mondo, di vivere alla giornata, senza un piano prestabilito, affidandosi al caso e alla fortuna.

Va da sé, quindi, che in questo schema di vita le complicazioni siano all’ordine del giorno. Ecco perché Non farlo diventa un po’ il pensiero ricorrente per il ragazzo, una sorta di vocina interna che lo spinge, senza però riuscirci, ad allontanarsi da situazioni estreme. Perennemente in difficoltà, il nostro “eroe sbagliato” narra in prima persona fatti, eventi, disavventure.

Una serie di altre figure da contorno fanno da cornice alle vicende. Personaggi certamente non memorabili ma che rispecchiano il classico andamento del genere narrativo scelto, così come il cambiamento repentino di ambientazioni e i luoghi scelti: aeroporti, stazioni, alberghi, grandi città.

Sarà l’incontro con una donna a cambiare definitivamente il corso degli eventi, spostando poi l’azione verso un piano quasi definitivo, pericoloso, mortale.