Y/N: libro di Esther Yi

Il volume Y/N è uscito da poco in libreria per edizioni e/o. L’autrice è Esther Yi e il volume esce nella Collana Dal Mondo con la traduzione di Tiziana Lo Porto.

Con un esordio spiazzante e magnetico, Esther Yi guida il lettore in un viaggio insolito e altamente lirico nel mondo del fandom del K-pop.

Esther Yi – Y/N

Surreale, esilarante e sagacemente commovente, il romanzo di una donna coreano-americana che vive a Berlino e la cui ossessione per un idolo del K-pop la spinge a Seul in un viaggio per intraprendere una storia d’amore unica e indimenticabile con Moon, frontman di una boy band coreana.

Per farlo diventa ogni lettore, usando quell’Y/N praticato dalla fanfiction che vuole [your name], ovvero “il tuo nome”, al posto del proprio. Seguiamo così le imprese di Y/N e di Moon, e il loro amore destinato a rinnovare e trasformare entrambi. Distopico, picaresco e commovente, Y/N esplora una strana umanità, fatta di celebrità irraggiungibili e adoratori anonimi, di strane creature che abitano l’insolito viaggio di Y/N, votate tutte a quell’unica causa che è il compimento dell’amore tra i due.

Un provocatorio esordio letterario sul desiderio universale di trascendenza e sulla tragica lotta per affermare la propria storia singolare in mezzo agli effetti amnesici della globalizzazione. Con la sensibilità intellettuale di Elif Batuman e l’assurdismo nervoso di Thomas Pynchon, la prosa di Esther Yi supera il confine tra arte alta e di massa, facendo esplodere le nostre aspettative di un romanzo sull’”identità” e offrendo al suo posto un’immagine sui generis della solitudine che affligge la vita moderna.

L’autrice

Esther Yi è nata a Los Angeles nel 1989 e vive a Lipsia, in Germania. Y/N è il suo primo romanzo.