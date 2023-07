La casa editrice Il Saggiatore porta in libreria un bellissimo volume a cura di Silvio Raffo. Si intitola Sibilla Aleramo. Tutte le poesie. La prefazione è di Ilaria Gaspari.

Lodata e celebrata in vita, riscoperta come modello femminista subito dopo la morte, ingiustamente relegata per anni all’oblio, con questa raccolta Sibilla rivolge un invito al lettore di oggi a riascoltare la sua voce. A perdersi in questo diario poetico come in un labirinto di attese e sussulti, da cui uscire dopo aver attraversato i propri.

Ribelle. Politicamente scorretta. Passionale. Libera. Sibilla Aleramo nella sua esistenza ha rotto ogni gabbia nella quale il suo tempo, la critica e la società hanno tentato di imprigionarla.

Dalla decisione di abbandonare un marito non voluto e un figlio molto amato per inseguire la propria indipendenza alla tormentata storia d’amore con Dino Campana, dalla scandalosa relazione con Lina Poletti alle prese di posizione antifasciste, di ogni sua scelta, di ogni suo sacrificio e delusione, di ogni suo trionfo e successo, i suoi versi hanno trattenuto l’essenza.

Il volume Tutte le poesie, curato da Silvio Raffo e con una prefazione inedita di Ilaria Gaspari, raccoglie il frutto letterario di un percorso in cui arte e vita hanno saputo fondersi in modo inscindibile. In queste pagine assistiamo alla completa trasformazione di Rina Faccio in Sibilla Aleramo: alla sublimazione di una biografia fatta di violenze, delusioni e imposizioni in estasi poetica, parole cesellate ed espressione pura del desiderio.

Sibilla Aleramo, pseudonimo di Marta Felicina (Rina) Faccio, (Alessandria, 1876 – Roma, 1960), è stata poetessa e scrittrice. Tra le sue opere ricordiamo Una donna (1906), Il passaggio (1919), Andando e stando (1921) e l’epistolario tenuto con Dino Campana Un viaggio chiamato amore (2015).