Eagle Pictures: le noivtà Home Video di luglio 2023

Adrenalina, tensione e azione allo stato puro, ma anche grandi autori italiani e cast stellari tra le release Home Video di luglio targate Eagle Pictures. Dal 6 luglio arriva in Home Video l’atteso “JOHN WICK 4” di Chad Stahelski con la star Keanu Reeves, disponibile nei formati DVD, Blu-ray, 4K, Steelbook da collezione sempre in 4K e un’imperdibile edizione per la collana 4Kult arricchita da una card esclusiva. Il quarto capitolo è un concentrato di adrenalina pura e intrattenimento e ha consacrato la saga come un vero e proprio cult degli Action Movie. John Wick (Keanu Reeves) trova una via per sconfiggere la Gran Tavola, ma prima di guadagnare la libertà, deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.

Dal 13 luglio disponibile in DVD e Blu-ray l’intenso “L’ESORCISTA DEL PAPA” di Julius Avery, sceneggiato dai due dei più accreditati esperti dell’horror mondiale Michael Petroni e Evan Spiliotopoulos. Protagonista indiscusso è il carismatico Premio Oscar® Russell Crowe, qui nei panni di capo esorcista del Vaticano, ispirato ad una figura realmente esistita, quella di Padre Gabriele Amorth. Il film segue il capo esorcista mentre indaga sulla terrificante possessione di un ragazzo e finisce per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano ha disperatamente cercato di tenere nascosta. Una storia ricca di suspence e misteri occulti.

Ancora dal 13 luglio in uscita “IL RITORNO DI CASANOVA” del pluripremiato Gabriele Salvatores, che realizza un’opera sorprendente e meta cinematografica brillantemente interpretata da Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio e liberamente tratta dal romanzo omonimo di Arthur Schnitzler, edita in DVD e Blu-ray. Salvatores si confronta con il passare del tempo, portando sullo schermo una lucida e marcata riflessione sul cinema, sul tempo e sulla vecchiaia. Leo Bernardi è un affermato regista alla fine della sua carriera, che non ha alcuna intenzione di accettare il suo lento declino. Per la sua ultima opera, Leo ha scelto di raccontare il Casanova di Arthur Schnitzler, un personaggio incredibilmente simile a lui: un Casanova che ha ormai superato la sua gioventù, i tempi di gloria sono andati, privato del suo fascino e del suo potere sulle donne, senza più un soldo in tasca. Non è un caso se Leo Bernardi abbia deciso di raccontare questa storia proprio adesso, in un momento cruciale della sua vita e della sua carriera: è più importante il Cinema o la Vita? Continuare a recitare il proprio personaggio o lasciarsi andare alle sorprese che la Vita ti propone?

Dal 20 luglio sempre grazie a Eagle Pictures arriva in DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD il thriller fantascientifico “65 – FUGA DALLA TERRA” di Scott Beck e Bryan Woods, già autori di “A Quiet Place”. Prodotto da Sam Raimi, Deborah Liebling, Zainab Azizi, Scott Beck e Bryan Woods e interpretato dal candidato Oscar® Adam Driver, qui alle prese con un film a metà tra “Alien” e “Jurassic Park” insieme alla giovane Ariana Greenblatt. Dopo essersi schiantato catastroficamente su un pianeta sconosciuto, il pilota Mills (Adam Driver) scopre rapidamente di essere in realtà disperso sulla Terra 65 milioni di anni fa. Ora, con una sola possibilità di salvarsi, Mills e l’unica altra sopravvissuta, Koa (Ariana Greenblatt), devono farsi strada in una terra conosciuta piena di creature preistoriche in un’epica lotta per la sopravvivenza.