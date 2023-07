I 5 libri più conosciuti e influenti nel mondo del blackjack

Il blackjack è un gioco da casinò molto amato, studiato da matematici e esperti giocatori nel mondo. Ecco 5 libri influenti che ci permetteranno di avere un quadro più chiaro del gioco, delle strategie possibili e del conteggio delle carte.

Ci sono molte risorse che, negli anni, hanno accompagnato la passione per il blackjack, uno dei giochi da tavolo più conosciuti e famosi al mondo. Negli ultimi anni, poi, con il boom dei casinò digitali, il blackjack online con soldi veri è tra i più giocati tra gli appassionati che si sono registrati tra le varie piattaforme presenti nel nostro paese. I migliori online tra tavoli e siti, infatti, sono molto frequentati e hanno sempre bonus e offerte interessanti per coloro che vogliono cimentarsi nel gioco sul web. Tra le varie risorse, comunque, che possono aiutare i giocatori a comprendere meglio il blackjack in generale, abbiamo valutato 5 libri molto noti che hanno permesso di comprendere, anche ai principianti, strategie più avanzate e analisi più dettagliate sul gioco del blackjack.

I 5 libri più noti per gli appassionati di blackjack soldi veri

Ecco quali sono i 5 libri più conosciuti dagli appassionati, anche se forse non semplicissimi da trovare in libreria. Parliamo di volumi storici che hanno insegnato, a molti, tecniche e strategie per vincere.

1. “Beat the dealer”

Beat the dealer di Edward O. Thorp, scritto nel 1962, è un’opera considerata rivoluzionaria nella letteratura legata ai giochi. Parliamo, infatti, di un libro che, attraverso l’uso di modelli statistici e matematici, ha dimostrato che il conteggio delle carte può fornire, effettivamente, un vantaggio al giocatore al tavolo. Thorp, infatti, presenta un sistema semplice ma efficace che gli appassionati possono utilizzare per aumentare le probabilità di vittoria. Oltre a questo, Thorp, fornisce anche un’analisi approfondita di come giocare, spiegando le regole, le strategie migliori e come variare le scommesse in base al punteggio ottenuto.

Il lavoro dell’autore, il primo nel suo genere, ha aperto la strada a una nuova era del blackjack, influenzando la percezione del gioco in maniera netta e restando un riferimento fondamentale per tutti coloro siano interessati allo studio del blackjack.

2. “Blackjack Attack: Playing the Pros’ Way”

Questo libro di Don Schlesinger è un altro libro molto importante per tutti coloro che hanno voglia di approfondire la strategia di conteggio delle carte. Ricordiamo, comunque, che contare le carte viene considerato, in tutti i casinò americani, “illegale” e Ben Affleck, attore di fama mondiale, è stato anni fa cacciato da Las Vegas proprio perché pizzicato a barare. Il volume, comunque, scritto da un noto matematico, contiene il concetto di “Illustrious 18”, cioè la lista di una serie di decisioni che possono massimizzare il ritorno in denaro del giocatore al tavolo. Questo, comunque, non è un libro per principianti, si può considerare rivolto ai giocatori più esperti perché offre consigli sulle variazioni delle scommesse, sul bankroll e sulla gestione del gioco.

3. “Professional Blackjack”

Il libro di Stanford Wong è considerato una guida completa per chiunque abbia voglia di diventare professionista. Questo volume, infatti, fornisce una visione molto dettagliata delle strategie e delle regole del blackjack con un’analisi approfondita della tecnica del conteggio delle carte. In questo caso si parla di “Wonging”, cioè del metodo redatto dall’autore per il conteggio delle carte fuori dal tavolo.

4. “Blackjack: Take The Money and Run”

Questo libro di Henry Tamburin è molto apprezzato perché chiaro e accessibile, quindi perfetto per coloro che hanno da poco iniziato ad apprezzare il blackjack. Tamburin, un esperto giocatore, offre una panoramica delle regole del blackjack spiegando, in modo semplice, come ridurre il vantaggio del banco e massimizzare le proprie vincite con un’accorta gestione delle puntate. C’è, poi, anche una breve introduzione al conteggio delle carte, descritto in modo naturale e semplice così da poter essere compreso anche da coloro meno esperti.

5. “The World’s Greatest Blackjack Book”

Questo libro di Lance Humble copre ogni aspetto del gioco fornendo un’analisi molto precisa delle regole e delle variazioni del gioco. Il volume è molto famoso per aver introdotto “Hi-Opt I”, un sistema di conteggio semplice che permette al giocatore di avere un vantaggio sul banco senza dover fare operazioni chissà quanto complesse. L’autore, poi, dispensa consigli molto utili anche su come non attirare l’attenzione, giocando e contando le carte, nei casinò.