Rosemary Tonks il suo Il Baccalà

Rosemary Tonks è l’autrice del libro Il Baccalà, uscito da poco in libreria per la casa editrice Il Saggiatore. La traduzione è di Alessandra Castellazzi.

Per molti anni, questo romanzo è scomparso dalle librerie, per volontà stessa dell’autrice, che ne ha distrutto quasi tutte le copie. Classico contemporaneo divertente e schietto, scritto nel 1968, Il Baccalà anticipa la fioritura del femminismo negli anni settanta, evidenziando l’artificialità del genere e invertendo i processi dell’oggettificazione sessuale.

Il Baccalà – Rosemary Tonks

Min ha vent’anni, abita a Londra ed è terribilmente annoiata dalla vita. L’unica cosa che sembra dare sollievo al suo tedio sono gli uomini che le orbitano attorno. C’è Fritz, ventiduenne dall’accento tedesco che fuma la pipa e non ha rispetto per le donne.

C’è Billy, che non alza quasi mai la voce, è preciso e controllato, e si prende cura di sé, forse fin troppo: saune, sbiancamento dei denti, lucidatura delle scarpe, champagne nei tre momenti della giornata in cui berlo è «accettabile». C’è Claudi, con il tic del «mia cara» infilato insistentemente in tutte le sue frasi.

E poi c’è George, il marito: così invisibile ai suoi occhi che talvolta le capita di spegnere accidentalmente la luce della stanza mentre lui è ancora dentro. Ma soprattutto c’è il Baccalà. Un baritono che la irrita più di qualsiasi altro uomo abbia mai conosciuto. A volte le fa qualche regalo, facendola infuriare ancora di più. Ne è disgustata e attratta allo stesso tempo, e per questo non riesce a porre un freno una volta per tutte alle sue avances. Come se non bastasse, si è anche presa la gotta. In che direzione sta andando la vita di Min?

L’autrice

Rosemary Tonks (Gillingham, 1928 – Bournemouth, 2014) è stata una poeta e autrice inglese. Dopo aver pubblicato due raccolte di poesie e sei romanzi, è sparita dalla scena pubblica. La sua conversione al cristianesimo fondamentalista negli anni settanta l’ha portata all’isolamento e alla distruzione volontaria di tutte le sue opere.