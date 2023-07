La ragazza dal vestito blu, di Alena Schröder

Alena Schröder è l’autrice del volume La ragazza dal vestito blu, portato in libreria da Sperling & Kupfer. Un romanzo che ci porta nella Berlino del 2017. La traduzione è di Dorina Gelmi.

La ragazza dal vestito blu – Alena Schröder

Berlino, 2017. La lettera di uno studio legale israeliano comunica a Evelyn che sarebbe l’erede di un bene artistico trafugato durante il regime nazista e ora perduto: un quadro di Vermeer raffigurante una ragazza vestita di blu. Dopo questa rivelazione, sono tanti gli interrogativi che si affollano nella mente di Hannah, la nipote, a cui la nonna si rifiuta di rispondere.

La ragazza inizia una ricerca sulle tracce del dipinto, che la condurrà alla sua bisnonna Senta: una giovane donna intrappolata in un matrimonio senza amore che decide di lasciare tutto, anche sua figlia, per essere libera. Tuttavia, tempi bui sono in arrivo in Germania e in Europa, ed essere liberi richiede sacrifici ancora più grandi.

L’autrice

Alena Schröder, classe 1979, ha studiato Storia e Scienze Politiche in Germania e negli Stati Uniti. Dopo alcuni anni di esperienza come redattrice, ora lavora come giornalista freelance e autrice a Berlino. La ragazza dal vestito blu è il suo primo romanzo pubblicato in Italia.