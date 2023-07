La foresta trabocca, di Ayase Maru

Si intitola la foresta trabocca, ed è un libro di Ayase Maru che la casa editrice add editore ha portato recentemente in libreria. La traduzione è di Ozumi Asuka e le illustrazioni di Lucrezia Viperina.

La foresta trabocca è un romanzo dallo sguardo weird che sfida i pregiudizi di genere ed esplora, combinando realtà e fantasia, i sacrifici nelle relazioni di coppia e i confini tra arte e manipolazione.

Ayase Maru – La foresta trabocca

Nowatari Rui è una donna stanca di essere il soggetto dei romanzi del marito, un celebre scrittore che la vede solo come fonte d’ispirazione per la sua arte. Spogliata della sua identità e della sua vita privata, Rui è invasa da un sentimento di frustrazione e, in un momento di sconforto, ingerisce un’intera ciotola di semi che iniziano a germogliare su tutto il suo corpo.

La donna-pianta si tramuta lentamente in un groviglio di radici e filamenti, fino a diventare una foresta che ingloberà l’intero quartiere e lo stesso marito, in una metamorfosi di libertà.

L’autrice

Ayase Maru 彩瀬まる è una scrittrice giapponese. Dopo aver trascorso parte dell’infanzia in Sudan e negli Stati Uniti, si è laureata in letteratura all’Università Sophia di Tokyo. Ha pubblicato numerosi libri, molti dei quali finalisti di importanti premi giapponesi. La foresta trabocca è il suo primo libro tradotto in italiano.