Matteo Eremo ha portato in libreria il volume Il calcio è musica. Vita e romanzo di Sandro Puppo. Il libro esce per Mattioli1885Books nella collana Fuori Collana.

“Da noi l’allenatore recita per novanta minuti la parte dello stratega. Si sbraccia, si contorce, inveisce, appellandosi a una mimica ereditata dai grandi personaggi della tragedia greca. Diventa così, per molta gente, il polo d’attrazione, una specie di mago in azione. Io non sono un mago e non ho bacchette magiche, ma sono paziente e metodico”.

Matteo Eremo – Il calcio è musica

Se sei cresciuto nella Shanghai degli anni Venti e Trenta, dove tuo padre . stato ingaggiato come primo violino dell’Orchestra Sinfonica Municipale, non puoi che diventare un cittadino del mondo. Un vento impercettibile ti sospinger. in continuazione da un capo all’altro del pianeta.

Sandro Puppo . stato un grande uomo di sport. Troppo avanti per il suo tempo, troppo diverso dai coetanei. Del resto, che c’entra un pianista con il mondo del calcio? A Torino lo chiamavano “il filosofo, per quell’aria incantata e meditativa, per quello sguardo docile e buono, per la discrezione con la quale affrontava i problemi, per gli occhiali che lo facevano sembrare pi. un professore che un allenatore”.

La sua vita . un caleidoscopio in cui la realtà supera spesso la fantasia. Cos., inseguendo un sogno, si passa da Hitler a Pelé, da Jesse Owens a Stalin, dai canti dei muezzin di Istanbul a quelli dei mariachi di Città del Messico, dai canali di Venezia alla taiga siberiana, dalle sinfonie di Giuseppe Verdi alle canzoni dei Beatles.

L’autore

Matteo Eremo (Piacenza, 1986) . insegnante di Lettere e giornalista Pubblicista. Per Marcos y Marcos ha scritto e curato tre volumi dedicati al mondo delle librerie indipendenti: Il libraio suona sempre due volte (2013); La voce dei libri (2014); La voce dei libri II. Storie di libraie coraggiose (2015).