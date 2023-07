Dove nascono le eroine dei romanzi, di Claire Vigarello

Si intitola Dove nascono le eroine dei romanzi, ed è il libro di Claire Vigarello portato in libreria da edizioni e/o. Il volume esce nella Collana Dal Mondo

Un romanzo audace e genuinamente divertente, un’eroina cui è impossibile non affezionarsi. Cosa si fa quando si è di una timidezza malsana, con un marito che non ha più diritto al sussidio di disoccupazione e un impiego sempre più problematico? Si trasforma la propria tetra vita in un romanzo stravagante!

Claire Vigarello – Dove nascono le eroine dei romanzi

Sylvie è goffa, in sovrappeso, timida, impacciata. Segretaria in un’azienda che produce materassi, al lavoro è praticamente trasparente, nessuno parla mai con lei, molti colleghi non ricordano neppure come si chiami. Ha due figli e un marito in depressione che ha perso il lavoro.

I suoi unici rapporti umani sono l’anziana vicina Mireille, da cui va per fare l’iniezione ai gatti diabetici, e l’amica Delphine, che colleziona delusioni amorose e va a piangere sulla sua spalla. Una vita grigia e apparentemente senza sbocco, che tuttavia subisce una rivoluzione quando Sylvie per noia comincia a scrivere una buffa storia in cui infila dentro le persone che le rendono la vita un inferno, primo fra tutti il suo principale, mettendole in situazioni ridicole alla mercè di Charlotte, l’eroina del suo racconto: bellissima, spietata e vendicativa.

La forza di Charlotte, porterà a una trasformazione completa di Sylvie. Dimagrirà, conoscerà il successo, il tradimento, il crollo, la passione e la delusione, ma non sarà mai più trasparente. Procederà nella vita sottobraccio al suo personaggio e la vita non mancherà di riservarle sorprese.

L’autrice

Nata nel 1975 a Parigi, Claire Vigarello ha trascorso un’infanzia solitaria. Per mancanza di compagni di gioco, i libri hanno preso un posto importante nella sua vita e hanno popolato la sua immaginazione con una miriade di eroi ed eroine (specialmente quelli di Roald Dahl, che adorava). Dopo il diploma, si orienta verso percorsi creativi: scrive opere teatrali, poesie e racconti. Si specializza in montaggio, ma continua a scrivere realizzando sceneggiature. Dove nascono le eroine dei romanzi è il suo romanzo d’esordio.