Nevada, di Imogen Binnie

Imogen Binnie è l’autrice del libro Nevada, che la casa editrice Feltrinelli ha portato di recente in libreria. Il volume esce nella collana I Narratori.

“Un libro bello e importante… Nitido, energizzante e molto divertente… È stato tra i primi romanzi contemporanei a trattare la storia di una donna trans in modo complesso e sfumato, senza fare affidamento sulla transizione per lo slancio narrativo o trattandola come un lieto fine garantito.” Lily Mayer, The Atlantic

Imogen Binnie – Nevada

Maria è una ragazza trans che vive a New York e lavora come commessa in una libreria. Impantanata in una relazione ormai spenta e insoddisfatta su più fronti, un giorno scopre di essere stata tradita dalla fidanzata e poco dopo perde pure il posto di lavoro. Fedele alle proprie idee punk rock, decide allora di partire per un viaggio in auto verso il Pacifico. Comincia così un roadtrip che porterà la protagonista nelle profondità dell’America e di se stessa, anche grazie all’incontro con James, un ragazzo che sta vivendo i suoi stessi dubbi e problemi.

Spassoso, dolcissimo, ma anche di una profondità e sensibilità disarmanti, Nevada è uno spaccato di vita trans che è diventato oggetto di culto negli Stati Uniti. Un’opera che porta chiunque a interrogarsi sui propri desideri e identità, aprendo nuovi orizzonti e trasmettendo una gran voglia di vivere e un irrinunciabile senso di libertà.

L’autrice

Imogen Binnie è una scrittrice transgender americana che ha debuttato con la pubblicazione di Nevada nel 2013.