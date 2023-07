L’ospite triste. Un libro di Matthias Nawrat

Matthias Nawrat è l’autore del libro L’ospite triste, che L’Orma editore ha di recente portato in libreria. Il volume esce con la traduzione di Marco Federici Solari.

Un romanzo corale che mostra il cuore antico delle inquietudini del nostro presente e indaga il tema attualissimo del rapporto tra l’Est e l’Ovest dell’Europa.

L’ospite triste – Matthias Nawrat

Un uomo girovaga per la Berlino contemporanea, e ne ascolta le voci.

C’è quella dell’ex chirurgo Dariusz, passato dai bisturi di una sala operatoria di Lublino a una pompa di benzina della Shell in fondo alla strada; c’è quella dell’ingombrante Eli, sbandato attore fracassone dall’accento rumeno che per alcuni parla «come un sassone del XII secolo»; o quella dell’anziana Dorota, architetta polacca che porta sulla pelle le contraddizioni del Novecento.

E come queste, tante altre voci soliste che si fondono nel canto malinconico e vitale di quella città esemplare e atipica che è, da più di un secolo, Berlino. Tutti sono nati altrove, e qui si sono impantanati. A ognuno di questi ospiti tristi il narratore offre un ascolto semplice e abissale, alla ricerca di un senso tra le mille luci della metropoli.

L’autore

Nato a Opole in Polonia nel 1979, Matthias Nawrat si è trasferito in Germania all’età di dieci anni per poi studiare Biologia a Friburgo e Heidelberg. Autore bilingue, scrive i romanzi in tedesco e riserva il polacco alla poesia. Insignito di alcuni tra i più prestigiosi premi letterari tedeschi, ha raccontato con toni picareschi il Novecento e le ansie e le speranze del nostro tempo.

Imprenditori. Una favola famigliare è il suo primo romanzo tradotto in italiano. De L’ospite triste, vincitore del premio letterario dell’Unione europea, il «Frankfurter Allgemeine Zeitung» ha scritto: «un romanzo di grande forza letteraria e profondità filosofica… Assolutamente impressionante».