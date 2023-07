Jean Starobinski e Breve storia della medicina

Uscito in queste settimane per Raffaello Cortina Editore il volume Breve storia della medicina, di Jean Starobinski. Il volume viene pubblicato nella collana Minima.

Rivolta non solo agli specialisti ma a ciascuno di noi, questa Breve storia della medicina offre ancora oggi l’occasione per una riflessione sui valori fondamentali dell’esistenza e per una presa di coscienza critica della medicina, che “potrà renderci più felici solo se sappiamo precisamente cosa dobbiamo chiederle”.

Breve storia della medicina – Jean Starobinski

La medicina arcaica – Dalla Grecia al declino del Medioevo – Il Rinascimento in medicina – Il XIX secolo: la clinica e la fisiologia – Il XIX secolo: la specializzazione – Bilancio provvisorio del XX secolo . È questa la sintesi proposta dal libro di Jean Starobinski, una storia senza frontiere che lega la medicina alla letteratura e alla filosofia e mette in luce il modo in cui si sono alimentate a vicenda nel definire, lungo i secoli, la figura del medico e la natura del legame che lo unisce al paziente. Così facendo, Starobinski delinea una storia delle civiltà, chiarendo i fini ai quali i progressi scientifici dovrebbero essere subordinati.

L’autore

Jean Starobinski, medico, critico letterario e storico della scienza e delle idee, ha insegnato Storia delle idee e Letteratura francese all’Università di Ginevra, della quale è stato anche professore onorario. Socio nazionale dei Lincei (1969), ha ricevuto nel 1984 il premio Balzan per la storia e la critica delle letterature. Nelle nostre edizioni ha pubblicato Breve storia della medicina (2023).