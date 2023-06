Ecco la mostra Harlem, a Magic Theatre

In occasione dell’uscita il 29 giugno nelle sale italiane del film “A Thousand and One” di A.V. Rockwell, Lucky Red presenta al cinema Quattro Fontane di Roma, dal 28 giugno al 28 luglio, la mostra “Harlem, a Magic Theatre” del regista e fotografo Stefano Lodovichi. La serata inaugurale della mostra mercoledì 28 giugno si svolgerà alla presenza della regista A.V. Rockwell e della cantante Teyana Taylor, attrice protagonista del film.

Il film A Thousand and One

Diretto dalla regista statunitense A.V. Rockwell, il film “A Thousand and One” vede come protagonista la straordinaria cantante Teyana Taylor ed è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2023, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria come film Drammatico. In Italia il film sarà presentato alla 69° edizione del Taormina Film Festival e uscirà al cinema dal 29 giugno distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy.

Teyana Taylor interpreta qui il ruolo di una madre ferocemente decisa a garantire un futuro al figlio: attraverso le storie dei due protagonisti, il film segue anche l’evoluzione della città di New York negli ultimi 30 anni, raccontando un’ode al potere della famiglia, unica ancora di salvezza in un mondo in evoluzione che si disinteressa delle vite degli ultimi.

La mostra Harlem, a Magic Theatre

Con la mostra Harlem, a Magic Theatre l’autore Stefano Lodovichi interpreta con uno sguardo autentico uno dei quartieri più iconici di New York, tra le principali ambientazioni di “A Thousand and One”. Gli scatti, diario per immagini di un viaggio itinerante, restituiscono frammenti di spazi urbani e umanità, attraverso una tecnica visivamente pulita e lineare. Lodovichi riesce a trasmettere l’atmosfera unica di Harlem creando una sorta di ritratto visivo del quartiere.

In questa selezione di foto, l’essenza di Harlem si svela nella sua magnificenza, trasportando lo spettatore nelle molteplici storie del presente, attraverso dettagli e continui rimandi. L’immagine guida della mostra non poteva che essere quella che le dà il titolo: Harlem, A Magic Theatre. Nella foto, il fotografo dimostra la sua abilità nel cogliere la luce che filtra attraverso le vetrate, creando un’atmosfera simbolica che ci parla metaforicamente del teatro umano, dove le storie e le vite delle persone si svolgono come in una rappresentazione cinematografica.

Emergono le persone e i luoghi iconici del quartiere newyorkese in due diversi approcci che convergono. Da un lato, la prospettiva dello street photographer cattura volti e momenti di umanità con inquadrature potenti e immediate; dall’altro, l’occhio del documentarista mostra il presente senza interferire con la realtà. Le foto di Lodovichi ritraggono prospettive architettoniche, scorci urbani e l’anima delle persone, creando un ritratto visivo unico di Harlem.

“Non è facile, da regista, reinterpretare un film così intimo e con un’identità così forte. Una storia tanto universale quanto lontana dal mio immaginario. Da non americano, da non newyorkese, da non abitante di Harlem. Da bianco. Ma il cinema, il suo linguaggio e i suoi codici, sono universali” dichiara Stefano Lodovichi.

L’esposizione, a ingresso gratuito, è curata da Mattia Morandi e Umberto Pastore.

Nella mostra, i curatori che nella loro carriera hanno lavorato con i più importanti fotografi della scena internazionale e hanno collaborato alla promozione di importanti mostre, hanno selezionato 24 opere che offrono al pubblico la possibilità di vivere accanto alla proiezione di A Thousand and One, una sorta di estensione del film, potendo rivivere le atmosfere e i set descritti nella pellicola, andando ad approfondire la comprensione di un quartiere così fortemente ancorato nell’immaginario comune ma allo stesso tempo in continua evoluzione.

Informazioni sulla mostra “Harlem, a Magic Theatre”

Data: 28 giugno – 28 luglio 2023

Luogo: Cinema Quattro Fontane, Roma (Via delle Quattro Fontane, 23)

Ingresso: Gratuito

Curatori: Umberto Pastore e Mattia Morandi