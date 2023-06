Non solo giochi di ruolo, il fantasy conquista anche il gambling

C’è un grande punto in comune che mette in relazione il gaming e il fantasy, ma non è mai stato analizzato nel dettaglio. È quello relativo alla comunità di appassionati, per usare un termine più in voga nell’era del digitale e dei social quello della community. Giocatori e appassionati di fantasy spesso infatti si mescolano, si confondono, condividono una passione unica che magari è nata dal mondo della letteratura o del cinema che finisce adesso nel grande calderone del gaming.

Un calderone che non smette di avere successo e di raccogliere nuovi appassionati. Un po’ per quella capacità di creare un mondo magico e diverso, lontano da quello attuale, un universo in cui tuffarsi e in cui immergersi, un po’ per quel tocco sovrannaturale e speciale che tanto piace all’essere umano, da sempre attratto verso tutto ciò che è magico o fantastico. E a dirlo non siamo solo noi, sono i numeri di un fenomeno di contaminazione di generi che non smette di stupire e che adesso tocca anche il mondo del gambling.

Anche le slot guardano il fantasy

Il settore del gioco pubblico e legale è da sempre una fucina di nuove forme di intrattenimento, con prodotti che guardano al mondo del cinema, della mitologia, della storia. Negli ultimi tempi però la moda fantasy è arrivata anche qui e lo dimostra il caso delle slot di Big Casino. Tra “Lady Forest” e “Green Wizard”, tra “Ryan O’Bryan” e “Frogs Scory” è un tripudio di maghi, di dragoni, di elfi, di fate e di troll. Personaggi che arrivano dal mondo celtico, da un medioevo lontano e ancestrale. In una parola: dal mondo fantasy, che offre un vasto panorama di trame e di scenari che possono stuzzicare la curiosità e la passione degli utenti.

I videogame più venduti

Un successo, dicevamo, che ha radici profonde e che è fatto di titoli a loro modo storici per il gaming. È questo, infatti, l’aggettivo più adatto per la serie “The Witcher”, che dalle pagine dei libri di Andrzej Sapkowski è arrivata diventare un videogioco venduto in tutto il mondo, oppure per World of Warcraft, che porta gli utenti nel mondo di Azeroth per un tuffo che definire fantastico è poco. E la lista continuerebbe con Dragon Age, The Elder, Diablo e tanti altri ancora. Perché il mondo a metà strada tra il gaming e il fantasy non smette mai di stupire.