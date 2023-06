Le perfezioni – Vincenzo Latronico

Le perfezioni, titolo del romanzo di Vincenzo Latronico (Bompiani 2022) presente tra i 12 finalisti del Premio Strega, non è solo la storia di una coppia, ma ci racconta di un’intera epoca e del nuovo dinamismo sociale.

Quali sono le dinamiche che legano due persone? Tra affetti, percezioni, sogni e desideri, nei mutamenti sentimentali si mescolano le immagini dei social media e gli obiettivi imposti da sistemi economici e città che cambiano. Le perfezioni è una finestra aperta su questo mondo.

La trama

Tutti vorrebbero la vita di Anna e Tom. Un lavoro creativo senza troppi vincoli; un appartamento a Berlino luminoso e pieno di piante; una passione per il cibo e la politica progressista; una relazione aperta alla sperimentazione sessuale, alle serate che finiscono la mattina tardi.

Una quotidianità limpida e seducente come una timeline di fotografie scattate con cura. Ma fuori campo cresce un’insoddisfazione profonda quanto difficile da mettere a fuoco.

Il lavoro diventa ripetitivo. Gli amici tornano in patria. Il tentativo di impegno politico si spegne in uno slancio generico.

Gli anni passano. E in quella vita così simile a un’immagine – perfetta nel colore e nella composizione, ma piatta, limitata – Anna e Tom si sentono in trappola, tormentati dal bisogno di trovare qualcosa di più vero. Ma esiste?

Le perfezioni, di Vincenzo Latronico – La recensione

Questo romanzo è nato come un omaggio a Le cose, di Georges Perec. E in effetti Vincenzo Latronico costruisce la storia di una coppia (Anna e Tom) che vive e lavora a Berlino, incastonando letteralmente i due personaggi dentro una cornice fatta di oggetti, di persone, di abitudini.

Nella ricerca quotidiana di bellezza e piacere, i due sono immersi in un caos degli oggetti da cui scaturisce un senso di “impermanenza” che al tempo stesso è però punto di appiglio per vivere o sopravvivere. Quando finisce la fase acuta e spregiudicata della vita arriva infatti l’abitudine, un senso di mancanza di libertà che è ricerca di se stessi. La contentezza di Anna e Tom deriva quindi dall’accontentarsi, dal vivere all’interno di una bolla da cui però il futuro è fuori fuoco e non ha forme precise.

Le perfezioni è quindi una storia di una coppia vista sia come unità nel mondo, sia come frammento che viene sballottato dagli eventi, dalle cose, dalle città che cambiano, dai social media. Trascinati da un turbine di “vita”, in cerca del confine tra la realtà e la finzione dei media, i due arrivano ad una quotidianità che assapora di inconcludenza ed inquietudine, pian piano si isolano, vogliono “tornare a com’era prima” o desiderano un cambiamento drastico.

Tra la noia che diviene triste compagna e l’entusiasmo che appare un filo irraggiungibile, Vincenzo Latronico ha scritto un romanzo che parla di noi, che descrive la generazione dei quarantenni di oggi, in continuo movimento tra ciò che si è davvero scelto (poco) e ciò che si ha perché è capitato (molto).