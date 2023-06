Incanto nel blu, di Marina Viola

Si intitola Incanto nel blu. Le Aree marine protette in Italia sono 29, cui si aggiungono 2 parchi archeologici sommersi e un Santuario internazionale dei cetacei. Il libro di Marina Viola uscito nel corso del 2021 per Edizioni All Around.

Un volume che ci mette a contatto con la natura, e che garantisce una selezione delle migliori aree marine. Un volume consigliato per tutti coloro che amano la scoperta.

Marina Viola – Incanto nel blu

Le Aree marine protette in Italia sono oggi 29, cui si aggiungono 2 parchi archeologici sommersi e un Santuario internazionale dei cetacei di vastissime dimensioni.

Si sviluppano lungo tutto il perimetro marino della nostra penisola e intorno alle isole.

Al loro interno, un rigido regolamento limita tutte le attività pericolose per l’ecosistema.

Le funzioni di vigilanza e controllo su queste aree sono affidate al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera che ci consente così di fruire di eccezionali bellezze naturalistiche nel rispetto delle norme a protezione degli habitat marini e costieri.

L’autrice

Marina Viola è la figlia di Beppe Viola. Nel 1992 si è trasferita a Boston. Mio padre è stato anche Beppe Viola (Feltrinelli, 2013) è il suo primo libro.