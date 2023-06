Forse tu sola hai compreso, a cura di Marianna Zannoni

Marianna Zannoni è la curatrice del volume Forse tu sola hai compreso. Lettere di Eleonora Duse e Emma Lodomez Garzes. Il libro è uscito in libreria nel 2021 per Marsilio.

Racconti e confessioni che animano queste pagine di storie, personaggi e luoghi cari all’attrice. Le lettere, più di trecento, sono conservate nell’Archivio Duse dell’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini di Venezia.

Forse tu sola hai compreso – Marianna Zannoni

Pubblicare le lettere di un artista è come aprire una finestra sulla sua vita. Nel caso di Eleonora Duse vuol dire anche gettare luce su alcuni aspetti della sua arte, della poetica così come della pratica del suo fare teatro: perché la Duse non separava il lavoro dalla vita, la quotidianità dalla scena, il “dentro” dal “fuori”.

Le lettere che qui si pubblicano sono quelle all’amica Emma Lodomez Garzes, una delle più vicine e care dell’attrice, alla quale la Duse scrive per quasi quarant’anni, dagli anni ottanta dell’Ottocento fino ai primi anni venti del Novecento, raccontando di sé e del proprio lavoro e condividendo con l’amica la gioia e la stanchezza della vita in teatro, l’angoscia per gli anni della guerra, i numerosi viaggi e l’entusiasmo per il cinema.

La curatrice

Marianna Zannoni è dottoressa di ricerca in Storia delle arti e cultrice della materia in Discipline dello spettacolo presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Lavora presso l’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini in qualità di conservatrice degli archivi e coordinatrice scientifica delle attività. Per il Teatro La Fenice ha curato l’esposizione permanente dedicata a Maria Callas. Si occupa principalmente di storia dell’attore e di fotografia teatrale otto-novecentesca. Tra le sue ultime pubblicazioni, Il Teatro di Lyda Borelli (con M.I. Biggi, Alinari 2017) e Il teatro in fotografia. L’immagine della prima attrice italiana tra Otto e Novecento (Titivillus 2018).