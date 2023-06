Le novità Home Video di maggio 2023

Commedie che toccano il cuore, acclamati film e fiction italiane tra le uscite Home Video di maggio targate Eagle Pictures. A partire dal 3 maggio in arrivo “NON COSì VICINO” di Marc Forster, edito in DVD e Blu-ray. Tratto dal commovente bestseller “L’uomo che metteva in ordine il mondo” di Fredrik Backman, il film vede protagonista il Premio Oscar® Tom Hanks nei panni di Otto Anderson, un vedovo scorbutico che vuole sempre fare di testa sua. Quando una giovane famiglia si trasferisce nella casa accanto, trova pane per i suoi denti in Marisol, arguta e molto incinta, e il loro rapporto si trasforma in una bizzarra amicizia che gli rivoluzionerà la vita. Una storia divertente e commovente al tempo stesso, in grado di farci capire come la famiglia possa trovarsi nei posti più impensati.

Mare Fuori – La terza stagione

Sempre dal 3 maggio in uscita la terza stagione completa di “MARE FUORI” di Ivan Silvestrini, la serie tv dell’anno che ha conquistato milioni di giovani spettatori ambientata in un penitenziario minorile di Napoli, disponibile in formato DVD con all’interno un poster esclusivo. Una fiction che si rivolge ai giovanissimi della Generazione Z non solo attraverso contenuti che parlano di ragazzi ma anche attraverso un linguaggio nuovo: un’opera in cui l’urlo rabbioso e violento dei giovani protagonisti è rivolto agli adulti che non possono e non devono ignorarlo. L’Istituto di detenzione minorile è una bolla in cui ragazzi interrotti hanno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di cosa sono stati fuori da quelle mura: una parentesi di sospensione in cui hanno la possibilità di navigare nel loro mare interiore, fare nuove scoperte e conoscere nuovi mondi.

Nella terza stagione i protagonisti sono cresciuti e molti di loro si trovano a dover compiere la scelta di come affrontare il loro ruolo di adulti nel mondo. La scoperta dell’amore è la rotta che li conduce alla scoperta di nuovi aspetti di se stessi, continenti sinora inesplorati. Qualcuno di loro si troverà perso a causa di questa emozione sconosciuta, qualcun altro invece vivrà questo sentimento come fosse un faro nella notte e si farà guidare dalla sua luce abbagliante.

Dal 10 maggio disponibile “LA STRANEZZA” di Roberto Andò, disponibile in DVD e Blu-Ray. Fenomeno cinematografico dell’anno con oltre 5 milioni di euro al Box Office, il film vede protagonista Toni Servillo nei panni del drammaturgo Luigi Pirandello insieme a Ficarra e Picone, mettendo in scena il processo creativo dietro la realizzazione del rivoluzionario dramma “Sei personaggi in cerca d’autore”. Siamo nel 1920 e Pirandello ha fatto ritorno in Sicilia: lo scrittore è ossessionato da un’idea strana e ancora indefinita, la creazione di una nuova commedia, ma allo stesso tempo non riesce ad essere indifferente al fascino singolare di Nofrio e Bastiano, due teatranti amatoriali che di mestiere fanno i becchini. Ne spia le prove e assiste alla prima della loro nuova farsa. Nel teatrino si è infatti radunato l’intero paese e quando un evento imprevisto costringe Nofrio e Bastiano a interrompere la rappresentazione l’atmosfera vira dal comico al tragico. Pirandello spia ogni minima parola, ogni minimo gesto di quella comunità dolente e ne sembra insieme divertito e turbato. L’anno successivo al Teatro Valle di Roma si tiene la prima dei “Sei personaggi in cerca d’autore”. In platea, ci sono anche Nofrio e Bastiano: la recita inizia e i due assistono sorpresi e rapiti al susseguirsi di situazioni paradossali, inconsapevoli che ciò che li aspetta è un finale ancora più imprevedibile.

Rocco Schiavone su Home Video

A partire dal 17 maggio sarà disponibile la quinta stagione completa di “ROCCO SCHIAVONE”, acclamata fiction Rai per la regia di Simone Spada con protagonista Marco Giallini, edita in formato DVD. Tratta dai romanzi gialli di Antonio Manzini, la serie tv vede protagonista Rocco Schiavone, un vicequestore in forza alla Polizia di Stato, romano fin nel midollo, che viene trasferito nella città di Aosta, nel cuore delle Alpi. Saccente, sarcastico, nel senso più romanesco del termine, ruvido e cinico quanto basta ma dal cuore d’oro, Schiavone odia il suo lavoro, ma soprattutto odia Aosta: un personaggio iconico, intrigante e carismatico, valorizzato al massimo in tutte le sue sfumature dall’interpretazione di Giallini.

Nella quinta stagione Rocco Schiavone torna ai propri compiti di vice questore di Aosta. Il colpo di pistola sparato per errore dall’agente D’Intino gli ha lasciato un profondo senso di vuoto e di solitudine che condivide con il fantasma della moglie Marina, unica certezza nella sua vita. Rocco ha perso ogni legame affettivo: il rapporto con Sandra non prende il volo e Sebastiano nessuna sa più dove sia finito…