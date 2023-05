Non è un lavoro per ragazze, di Sakuraba Kazuki

Dal prossimo 31 maggio sarà in libreria Non è un lavoro per ragazze, libro di Sakuraba Kazuki a marchio edizioni e/o. Il volume esce nella Collana Dal Mondo.

Sakubara Kazuki annulla il confine che separa vittime e carnefici, ribalta i ruoli di genere e ci regala uno sguardo inedito, feroce e liberatorio sulla rabbia che tutti abbiamo provato durante l’adolescenza.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Non è un lavoro per ragazze – Sakuraba Kazuki

Ōnishi Aoi e Miyanoshita Shizuka sono due tredicenni che abitano in un’isola nella prefettura di Yamaguchi, un luogo isolato, che rende le loro vite quotidiane monotone e ripetitive. Ma se a scuola appaiono entrambe come due normalissime teenager alle prese con libri o videogiochi, nella vita privata nascono ferite profonde.

Soprattutto Aoi: il patrigno è un ubriacone che preferisce estorcerle le mance guadagnate col suo lavoro part-time anziché cercarsi un impiego tutto suo, e trascorre le proprie giornate alcolizzandosi e trattando male la figliastra. Aoi vorrebbe sbarazzarsi di lui, e l’occasione le si presenta quando Shizuka le confessa di poterla aiutare. Ma una volta aiutata l’amica nell’omicidio, Shizuka le chiede in cambio il medesimo favore, dando il via a una spirale di misteri e violenza.

L’autrice

Sakuraba Kazuki nasce il 26 luglio 1979 nella prefettura di Shimane. Nel 1999 pubblica il primo romanzo Lonliness guardian, nel 2006 Red girls (Edizioni E/O, 2019), con il quale vince il premio Mistery Writers del Giappone. Nel 2008 vince il premio Naoki con Watashi no otoko (My man), cui è seguita una trasposizione cinematografica.