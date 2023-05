Christelle Dabos con Qui, solo qui

Christelle Dabos è l’autrice del libro Qui, solo qui, in uscita il prossimo 14 giugno per edizioni e/o. Il volume esce nella Collana Dal Mondo con la traduzione di Alberto Bracci Testasecca.

Dall’autrice della saga L’Attraversaspecchi, 500.000 copie vendute solo in Italia, un nuovo capolavoro del fantastico. Una scuola piena di misteri, un club supersegreto, un’oscura, terribile minaccia. Dove? Qui, solo Qui.

Christelle Dabos – Qui, solo qui

È il primo giorno di scuola, il primo di un nuovo inizio. Iris si guarda attorno, orfana della sorella più grande che adesso la ignora e non la vuole più tenere per mano. Osserva e vede le minacce nascoste dentro le mura dell’edificio scolastico, le vere regole che reggono il “gioco” dentro l’istituzione, tra i ragazzi.

E decide che non frignerà, ma terrà duro qualsiasi cosa accada. Ma cosa avviene in realtà dentro la scuola? Impronte di scarpe sui soffitti come se qualcuno camminasse a testa in giù, banchi che si spostano da soli, i “cessi dell’inferno” in fondo al cortile, dove vanno i ragazzi che vengono cacciati dai bagni normali e bullizzati; il Club Ultrasegreto che raccoglie alcuni allievi alla ricerca della sostanza misteriosa che provoca le stranezze della scuola e che porterà alla fine del mondo.

Poi c’è il Principe, che gli altri allievi non devono guardare in faccia, gli Alti e i Bassi, che designano tra i ragazzi un ordine immutabile: chi comanda e chi subisce; Pierre il «dispari», l’emarginato che cerca salvezza nell’amicizia con Vincent; Madeleine e Louise, ex-amiche che le prime esperienze sessuali allontanano l’una dall’altra; la Straniera, l’unica capace di sovvertire le regole feroci della Scuola.

L’autrice

Christelle Dabos (1980) è cresciuta a Cannes in una famiglia di musicisti e artisti. Scrive le prime storie all’università. Durante un periodo di convalescenza si unisce a Plume d’Argent, una comunità di scrittori su Internet che la incoraggia a partecipare a un concorso organizzato da Gallimard Jeunesse. Dal 2005 vive e lavora in Belgio. Nel 2013 ha vinto il Prix du Premier Roman Jeunesse Gallimard-RTL-Télérama per il primo capitolo della saga L’Attraversaspecchi, Fidanzati dell’inverno, pubblicato da Edizioni E/O nel 2018, seguito da Gli scomparsi di Chiardiluna, La memoria di Babel (Edizioni E/O 2019) ed Echi in tempesta (Edizioni E/O 2020). Nel 2016 i primi due libri della saga sono stati premiati con il Grand Prix de l’Imaginaire. Da allora è stata tradotta in 12 lingue diventando un caso editoriale mondiale.