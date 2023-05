Nathan Devers vince il Premio Goncourt La Scelta dell’Italia

Nathan Devers si aggiudica il Premio Goncourt La Scelta dell’Italia con il romanzo L’antimondo, uscito il 29 marzo scorso per edizioni e/o.

Choix Goncourt è il progetto internazionale volto alla diffusione della lingua e della letteratura francesi. Il premio, che coinvolge oltre 35 paesi, è quest’anno alla sua decima edizione in Italia.

Il Premio Goncourt

Il Premio Goncourt è uno dei premi letterari storici e più importanti in Francia, che premia ogni anno la migliore opera di finzione in prosa, selezionata da una giuria di dieci scrittori membri della prestigiosa Académie Goncourt. Nel corso della sua storia ultra-centenaria, il Goncourt ha premiato autori francesi tra i più importanti, quali Marcel Proust, Julien Gracq, Simone de Beauvoir, Romain Gary, Marguerite Duras, Michel Houellebecq.

I giovani giurati italiani di 100 classi di tutta la Penisola portano oltralpe questa grande tradizione letteraria per la decima edizione del Premio Goncourt – La scelta dell’Italia. Qualche mese fa, gli alunni di quarta e quinta di Licei linguistici e di Première e Terminale delle sezioni Esabac si sono calati anche loro nel ruolo di giurati leggendo, in francese, le stesse opere in lizza per il Premio Goncourt. Accompagnati dai loro insegnanti, hanno svolto un vero e proprio lavoro di critica letteraria e una riflessione su temi a loro cari o vicini. Così hanno fatto la propria scelta, diversa da quella degli academici francesi, ossia ‘’la scelta dell’Italia’’, e hanno premiato tra i 15 romanzi francesi in gara, quello del venticinquenne Nathan Devers, Les liens artificiels, che uscirà in Italia il 29 marzo da E/O, con il titolo di L’Antimondo.

Il libro

«Bisognava raccontarla, questa spirale. La spirale di quelli che vanno e vengono tra il virtuale e la realtà. Che perdono la misura man mano che sfumano i confini tra gli schermi e le cose, i miraggi e il reale, il mondo e le reti. Il circolo vizioso di una generazione che a tutto si connette, tranne che alla vita». Mentre Julien sprofonda nella misera quotidianità scopre online un mondo “speculare” dalla precisione diabolica dove tutto è possibile: una seconda chance di diventare quello che avrebbe sognato di essere… Benvenuti nell’Antimondo.