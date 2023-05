Fumetti e letteratura, film e gaming: contaminazioni alla riscossa

Ci sono dei personaggi in grado di entrare nel cuore del grande pubblico in modo diverso. Chi parte dalle pagine di un libro, chi invece dalle vignette di un fumetto, per poi passare nelle scene di una serie tv, nelle pellicole di un film, nei livelli di un gioco online. Personaggi e stili che si uniscono attraverso media diversi e che dimostrano come passa il tempo e come cambia l’utente.

La parola d’ordine, in questo caso, è quella di contaminazione. Dalla letteratura al gaming, dai fumetti alle serie tv sono tantissimi i protagonisti, gli ambienti, le vicende, gli scenari che hanno cambiato pelle nel corso del tempo. Oggi proviamo ad analizzarne alcuni, tra i più famosi e prolifici.

L’epopea di Joker

Partiamo da un personaggio che non potete non aver visto almeno una volta. Il Joker di Joaquin Phoenix è infatti un capolavoro assoluto, tanto da essergli valso il Premio Oscar per Miglior attore nel 2020. Eppure la pellicola del 2019 di Todd Phillips non è che uno degli ultimi capitoli di una saga lunghissima.

Nato dalla matita dei fumettisti statunitensi Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson, Joker fa la sua comparsa nel 1940, all’interno della serie a fumetti di Batman. Cattivo, malefico, con quel sorriso da incubo che ne fa il suo segno distintivo, la figura di Joker è anche una delle più rivisitate nel mondo delle slot machine da bar, a confermare un successo che dura da più di 80 anni e che non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Il giallo di Sherlock Holmes

Il binomio tra letteratura e gaming è rappresentato alla perfezione da un altro personaggio: Sherlock Holmes, il detective ideato da Arthur Conan Doyle alla fine del 1800, precisamente nel 1887, quando uscì il primo romanzo con lui come protagonista, “Uno studio in rosso”. Da quel momento il percorso di contaminazione non si è mai arrestato: è del 2002 il primi videogames dedicato alle storie di questo detective (“Sherlock Holmes: Il mistero della mummia”) mentre non mancano anche giochi e slot su piattaforme online.

Su di lui sono stati fatti manga, fumetti, anime, ma soprattutto film e serie tv. È arrivata nel 2009, infatti, la fiction targata Netflix che vede Robert Downey Jr nei panni del leggendario detective. La regia è di Guy Ritchie, per un viaggio a ritroso nella storia e anche nella letteratura.