Valérie Perrin torna con Il quaderno dell’amore perduto

Esce in libreria Il quaderno dell’amore perduto, nuovo romanzo di Valérie Perrin. Il libro è edito da edizioni e/o nella Collana Dal Mondo con la traduzione di Giuseppe Maugeri.

Questo è il primo romanzo dell’autrice di Cambiare l’acqua ai fiori. Valérie Perrin è un’autrice amatissima dai lettori italiani: oltre un milione e trecentomila copie vendute solo nel nostro paese.

Il quaderno dell’amore perduto – Valérie Perrin

La vita di Justine è un libro le cui pagine sono l’una uguale all’altra. Segnata dalla morte dei genitori, ha scelto di vivere a Milly – un paesino di cinquecento anime nel cuore della Francia – e di rifugiarsi in un lavoro sicuro come assistente in una casa di riposo.

Ed è proprio lì, alle Ortensie, che Justine conosce Hélène. Arrivata al capitolo conclusivo di un’esistenza affrontata con passione e coraggio, Hélène racconta a Justine la storia del suo grande amore, un amore spezzato dalla furia della guerra e nutrito dalla forza della speranza.

Per Justine, salvare quei ricordi – quell’amore – dalle nebbie del tempo diventa quasi una missione. Così compra un quaderno azzurro in cui riporta ogni parola di Hélène e, mentre le pagine si riempiono del passato, Justine inizia a guardare al presente con occhi diversi. Forse il tempo di ascoltare i racconti degli altri è finito, ed è ora di sperimentare l’amore sulla propria pelle. Ma troverà il coraggio d’impugnare la penna per scrivere il proprio destino?

L’autrice

Il quaderno dell’amore perduto, Cambiare l’acqua ai fiori e Tre di Valérie Perrin sono stati successi mondiali. Tradotti in quaranta paesi, hanno venduto oltre due milioni di copie. Con Il quaderno dell’amore perduto Valérie Perrin ha vinto nel 2018 il Prix Choix des Libraires e con Cambiare l’acqua ai fiori il Prix Maison de la Presse nel 2018 e il Prix des Lecteurs du Livre de Poche nel 2019. Nel 2022 Valérie Perrin ha ricevuto il Premio Super Flaiano di Narrativa.